《家有仙妻》版權鬧雙胞 伍宗德捍衛主權：真金不怕火煉

2019年01月15日 21:39 中時 洪秀瑛

伍宗德出示「大陸作品登記證書」。（伍宗德提供）

伍宗德出示與華視前總經理郭建宏的對話。（伍宗德提供）

伍宗德出示與華視前節目部經理車慶餘的信件往來。（伍宗德提供）

伍宗德十分愛護自己的《家有仙妻》，非常擔心不當授權辜負廣大粉絲。（洪秀瑛攝）

伍宗德製作、28年前由華視播出的40集電視劇《家有仙妻》在兩岸大受歡迎，近日爆出版權鬧雙胞爭議。北京「九品芝麻影視傳媒」聲明是唯一跟華視買到版權的單位，伍宗德15日氣得開記者會說明「奪妻之恨」並捍衛主權。

《家有仙妻》當年由林以真、澎恰恰、孫興、戈偉如主演，喜劇劇情及奇幻橋段，紅極一時。伍宗德今表示：「兩岸電視圈只有他有資格拍攝及改編電視劇《家有仙妻》。」他以「法理情」支持自己論點，拿出「大陸作品登記證書」證明有主創權，更表示華視有3大瑕疵，認為該劇是兩岸公認最值得改拍的大IP，授權市場價眾所皆知，但華視卻廉價低賣。

他說，當年華視以不到10分之一價格，將《家有仙妻》賣給九品芝麻公司，九品芝麻卻高價賣給「拾壹俠」公司，他氣到大罵：「一個仲介商，居然拿我老婆一賣再賣！如果有人要重拍《一簾幽夢》，會不找瓊瑤嗎？是腦袋壞了嗎？沒有良心！那是我的心血。」並呼籲有意翻拍的單位不要再購買，「已經有人血本無歸了，我不希望再有第二個。」

伍宗德表示，跟華視多年前簽的是制式合約，20多年來對著作權法有相當大的改進，包括編劇擁有的權利，他在意的是華視在未經他同意下，賣給別人改編，「華視只有播映權，但是沒有劇本再製權和改編權」。伍宗德並表示，2月14日將在廈門的開拍計畫不變。

華視對此回應，針對伍宗德導演聲明擁有《家有仙妻》合法著作權一事，中華電視公司重申，係依當年戲劇節目合約書中相關條款，中華電視公司擁有《家有仙妻》完整著作權，亦在經法務部門確認版權歸屬後，合法將大陸地區翻拍版權轉授予北京九品芝麻影視傳媒公司，特此聲明以正視聽。

九品芝麻公司則表示，伍宗德今日發言已涉及詆毀及公然侮辱罪，要求伍宗德道歉，否則提告，今天公司也將針對伍宗德說法提出聲明。

伍宗德稍早獲悉被要求道歉一事，他說：「今天記者會一切的發言與佐證，都是有憑有據，法理情全站得住脚，理直氣壯；真金不怕火煉，現在我碰上的是為利拼搏的人，很辛苦，寧可對上的是枱面上愛惜羽毛的人。」

(中時 )