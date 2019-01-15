《紅白》蔡依林開場、羅志祥壓軸 32組國內外巨星齊聚陪觀眾迎新春

2019年01月15日 21:40 中時 林淑娟

台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕2月4日晚間7點播出，共邀請國內外32組藝人、表演團體，陪伴全球華人觀眾一起迎接新年。台視《紅白》邁入第10年舉辦，首度邀請「亞洲流行天后」蔡依林重磅開場，獻唱新歌〈怪美的〉、〈玫瑰少年〉，與大家一起迎新年，並宣布下載「台視紅白」APP除夕當晚玩遊戲，便有機會獲得10萬元大獎。

《紅白》10周年，錄影當天更安排「驚喜彩蛋」，國際巨星小S和「小豬」羅志祥合體經典情歌〈戀愛達人〉，小S不改以往愛開玩笑性格，一上台先是嗆羅志祥走紅後有大頭症，還加碼爆料前男友黃子佼半夜傳訊息騷擾她，嚇得在場冷汗直流。

《紅白》今年也邀約綜藝天王吳宗憲與兒子鹿希派一同登台，除表演外，父子也獻上手寫春聯慶賀新年，國外藝人則邀請了日本傳奇巨星、搖滾天王ASKA飛鳥涼以及韓團gugudan成員甜美可愛的金世正，帶來誠意滿滿表演並與台灣觀眾一起分享新年喜悅；精采表演還有蔡健雅、陳嘉樺、畢書盡、李玉璽、陳彥允、王心凌、頑童、玖壹壹、丁噹、艾怡良、李佳薇、蕭煌奇、茄子蛋、孟耿如、劉以豪、Lulu黃路梓茵、陳漢典、李千那、安那、愷樂、F.I.R、蕭秉治、白安、慢慢說、BCW、葛西瓦、七月半、三個人、C.T.O、左左右右、S.T.F抒天弗等巨星們，除夕齊聚在台視陪伴觀眾歡樂迎新春。

蔡依林今年是首度受邀台視《紅白》陪台灣觀眾喜迎金豬年，黃子佼戴著紅白相間假髮和一襲紅白相間的西裝，一出場便開了蔡依林玩笑：「不公平喔！穿一身紅，所以我特地拿了白色紙巾給你擦鼻涕」，讓蔡依林害羞笑說：「我現在還可以！鼻涕還沒流下來。」，舉辦10屆首度邀請天后蔡依林登台，她自己也笑說：「我也是在等這10年」，2019剛好是她出道屆滿20周年，對此她也謙虛表示要大家當作是「2年」就好！接著介紹紅隊隊長王少偉與瑪麗及白隊隊長張立東和花花與其隊員出場，留下所有藝人、表演團體在台上合體向觀眾拜年的難得畫面，蔡依林在席間也忍不住好奇探頭查看，心情相當好的她還將雙手放在頭上，對台下歌迷放送大愛心，也稱讚《紅白》氣氛十分歡樂。

(中時 )