卸任後首開直播 「朱市民」扮豬臉、送百份簽名春聯

2019年01月15日 21:58 中時 楊佳穎

前新北市長朱立倫。（取自朱立倫臉書）

前新北市長朱立倫卸任後，15日晚間首度在臉書粉絲專頁開直播，除聊起卸任後做了什麼事，也曝光最新豬年春聯，還將準備100份簽名版供粉絲留言索取。過程中，他先是笑說大家如今可稱「朱市民」或直呼朱立倫，結尾甚至應前新北市民政局長江俊霆的要求「扮豬臉」，態度輕鬆活潑許多。

朱立倫今晚與江俊霆一同開直播，談起卸任後的日子，朱笑說，卸任後最大的特點就是沒班可以上，而除了帶家人去日本京都及大阪走走、吃美食，並PO上臉書與大家分享，1月1日還到總統府前參加了元旦升旗典禮，「這兩個禮拜就沒班可以上啦！」

對於不習慣的地方，朱立倫則說，以前上班時，每天大概6時許起床、7時出門，現在沒班可上了「還是會醒來，但睡晚一點可以」，雖然會覺得怪怪的，但也難得可享受一點清閒，並學習一點好的、新的東西。

朱還透露，很羨慕可以吃早午餐的人，「我覺得那是一種休閒享受」，但以前因為週末假日也都有行程，很難得可以去吃早午餐，如今有時間了，也請大家多多推薦，會找時間帶太太去吃。他還提到，元旦升旗完，江俊霆喊說要去吃早午餐，但最後只是去吃了燒餅油條。

「我跟太太從年輕到現在，幾十年來最大的娛樂就是看電影」，朱立倫也分享，前段時間因為選舉比較沒時間，漏掉一些好看的片，上周才去看《波西米亞狂想曲》。對於有粉絲推薦《比悲傷還悲傷的故事》，朱則說「這部看了會哭哭」，太太說要準備3包衛生紙才能看，但大家評價很高，一定會去看。

朱立倫接著還說，自己這兩週都在當學生，覺得有好多值得學習的，包含AI人工智慧、新創企業、大數據、文化創意等，「公職生涯過程中常說給人聽，現在要多聽，多學習。」

另外，朱立倫去年推出「旺來福來」春聯，吸引許多粉絲索取，今晚也公開最新「豬事大吉」春聯，上頭有20隻豬及一顆大橘子，馬上引來網友留言「20隻小豬、2020的意思！」朱也宣布將推出100份「特別簽名版」供粉絲索取。

(中時 )