7-11全店集點出新招！玩限量「區域限定」

2019年01月15日 21:32 工商 劉馥瑜

7-ELEVEN於16日起針對台中以南門市，推出「德國WMF精品集點送」，主打1.3L及3L兩種不同容量的不銹鋼湯鍋。圖／業者提供

7-ELEVEN此次推出集點換購的WMF3L不鏽鋼湯鍋，直徑20公分，集滿5點加999元可兌換一個，約4.4折。圖／業者提供

超商集點活動再出新招！7-ELEVEN今（15）宣布，最新全店集點活動將於16日起開跑，並針對南北不同地區的消費族群，首次推出「區域限定」集點商品，其中，包括有烘焙界愛馬仕之稱的「美國KitchenAid精品集點送」，開放苗栗以北約2,930間門市限定預購；德國百年餐廚設計品牌「德國WMF精品集點送」則鎖定台中以南約2,440間門市限定預購，希望掀一波搶購熱潮！

7-ELEVEN表示，看準北部都會區民眾工作繁忙、注重效率及生活質感，16日起鎖定苗栗以北門市推出「美國KitchenAid精品集點送」活動，有「食物調理機」和「琺瑯煮水壺」兩款，集滿5點加1,899元可兌換一個，限量共7,300個，約市價6折左右。業者指出，該品牌被評比為世界第一名的食物攪拌機，商品設計時尚前衛，還有超強大的穩定馬力，適合都會上班族使用。

針對南部民眾，7-ELEVEN則推出「德國WMF精品集點送」，主打1.3L及3L兩款不同容量的「不銹鋼湯鍋」，尤其適合小家庭圍爐、聚餐料理需求。業者表示，WMF餐廚品牌以卓越工藝聞名全球，導熱性佳又節省能源，方便在家輕鬆開伙、滿足一家人的飲食需求！16日起開放台中以南門市限定預購，集滿5點加699、999元可兌換一款，限量共2萬個，約市價4.4折。

無獨有偶，全家便利商店2018年底也推出WMF精品廚具集點換購活動，全家表示，目前同步進行的集點活動包含WMF精品廚具和卡娜赫拉的短耳貓頭鷹，分別搶攻家庭客及小資族等不同目標族群，其中，在精品鍋具銷量排行榜上，目前「不沾平底鍋」、「多功能萬用鍋」分別攻占冠亞軍寶座，已兌換出超過8,000個，其他如「玻璃保鮮盒」、「中式餐具組」也很受歡迎。

(工商 )