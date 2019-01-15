大紅包！林佳龍：今年6連假 國道夜間全部免收費

林佳龍透過臉書提早宣布大紅包：今年所有連假夜間行駛國道全部免收費。（圖／翻攝林佳龍臉書）

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中時電子報
春節高速公路疏運措施。（圖／翻攝林佳龍臉書）

不只春節9天連假，夜間開上國道都不用錢，新任交通部長林佳龍宣布加碼，今年所有連假，夜間上國道，統統免費！林佳龍在臉書PO文表示，收費不是國道最重要的目的，所以今年的各個連假，國道全線0時至5時均暫停收費。

除了長達9天的春節連假之外，今年的連續假期還有：228、清明、端午、中秋，以及國慶日連假，上任第2天，林佳龍就好康大放送，以印證今後交通政策都要接地氣的決心。

林佳龍說，交通政策要以服務為導向，既然大家已經習慣連續假期國道夜間免收費措施，交通部就順應民意，而且，「收費不是國道最重要的目的」，「今年還有好幾個連假，也都將以此為原則推動」，交通設施要便民利民，「以人為本」。

臉書網友留言，一遍讚聲，「認真做事，有魄力的龍龍部長」、「佳龍部長、雖剛上任但便能把你的工作資訊發佈给大家、真難得、人在做、大家在看、好貼心、願春節交通順暢」、「接地氣~直接了當讓人民有感」。

不過，也不是沒人罵，「民國105年以前，連假高速公路的免費時段是0-7時或前天23時至6時，但新民進黨執政後亂改一通，東減西減」，還有人酸他，「這不是10日就公布了嗎？」，還附上本報新聞連結。

(中時電子報)

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