前奧運短跑冠軍突中風 做到2件事讓他4個月就復原

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4個月前，51歲、前奧運短跑名將麥可強森（Michael Johnson）突然中風，過去的他，曾締造200公尺只需要19秒32的紀錄，中風後，同樣的距離卻得花費他15分鐘的時間。但如同他在運動場上展現鋼鐵般的意志，在中風復健之路上，他更嚴厲要求自我，促使他短短4個月就奇蹟般復原，日前還開心滑雪。

強森曾在輝煌的職業生涯中拿下4面奧運金牌，並締造200公尺與400公尺短跑的世界紀錄，更在1996年亞特蘭大奧運上，穿著金色釘鞋奪得2面金牌。然而，去年（2018年）9月初，強森經歷暫時性腦缺血，部分大腦血液供應暫時中斷、腦部缺氧，導致小中風，左半身失去行動力和協調力；相較於他在亞特蘭大奧運奪金，200公尺只用了19秒32的時間，中風後他卻得用近47倍的時間才能走完這段路程。

強森說，中風前他沒有明顯不適，只覺得身體不太對勁，就立刻就醫—這點可能救了他一命，他並非選擇觀察看看或者是去睡一覺，希望不舒服會自動消失，「這麼做恐怕會是一場災難。」雖然強森不清楚究竟什麼原因引發他的中風，但不可否認的是，像他這樣55歲以前的「年輕型腦中風」確實有逐年增加的趨勢，而且健康的生活型態仍有助於預防中風找上門。

雙和醫院復健醫學部部主任劉燦宏表示，腦中風發作年齡下降的原因，應該歸咎於生活習慣改變，大部份個案都是胖、平常少動或是有「三高」的慢性病，就是所謂的「代謝症候群」。但專家也表示，年輕型中風是可以預防的，建犧定期量血壓、提高警覺，速求診。

台北榮民總醫院神經內科主任李怡慧指出，「中風的頭痛是因為動脈剝離，這種痛楚和偏頭痛不太一樣，會更嚴重，」建議出現劇烈頭痛、中風症狀、又已知是三高患者，應就診檢查。

（資料來源：BBC）

(中時電子報)

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