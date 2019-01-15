打死不離開台中？林佳龍秀通勤自拍照 網震驚他的手…

2019年01月15日 22:02 中時電子報 林郁庭

上圖：有網友因此懷念林佳龍的手抖自拍照風格，自己P了糊照。（圖/翻攝自林佳龍FB）中、下圖:林佳龍的自拍風格就是抖。（圖/翻攝自IG）

曾經許下諾言「打死都不離開台中」的新任交通部長林佳龍，今為上班第二天，他也秀出在高鐵站的自拍打卡，還向粉絲們喊說：「敖早（意指早安）！回歸通勤族生活，大家一起加油！」自拍照一出，卻惹得許多網友發問「自拍怎沒有模糊？」

林佳龍在去年敗選台中市長時，曾誇下海口說「打死都不會離開台中」，卻在短短40天左右接下交通部長一職、前進中央，他表示「我是通勤族，在台中10年也都是通勤」，笑稱高鐵、高速公路都很方便，有時候可以回家睡覺最好。

林佳龍上班果然兌現先前所言，他也不忘化身網紅，在高鐵站開心自拍並且PO文打卡，寫道「敖早！回歸通勤族生活，大家一起加油！」

自拍照一出，卻引起許多熟悉林佳龍自拍技術的網友震驚，「等等！這是自拍嗎，也太清晰了吧」、「 居然沒有模糊(驚」、「 太清晰了吧，被盜帳號？」、「還是搖晃模糊的龍龍最對味，到底龍龍發生什麼事了，請龍龍尊重靈魂（模糊）攝手的專業度好嗎？」、「佳龍的自拍越來越清晰了」。還有網友因此懷念林佳龍的手抖自拍照，自己P了這張照片分享，笑說「只好自己動手了」，而林佳龍也回應，「這樣我也覺得熟悉多了」。

(中時電子報)