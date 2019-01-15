劉至翰疑外遇爆離婚 老婆首回應：劉先生有了更好的選擇

2019年01月15日 22:31 中時 洪秀瑛

劉至翰今晚到中天錄影。（盧禕祺攝）

43歲已婚的劉至翰被爆密會張姓台大研究生嫩妹，15日消息曝光的同時，他也承認與結婚近5年的老婆Vivian已經決定離婚，兩人最近正在辦離婚手續。他透過經紀人表示：「我跟我太太Vivian的關係因為半年前我經商不順，損失巨大，為避免家庭受影響，我們做出了一些決定，謝謝Vivian的體諒，因此我們三個人目前都是獨立的個體」，聲明內容等於否認自己劈腿外遇。

劉至翰說，謝謝媒體關心，現在他要做的只有好好工作來彌補後續還錢問題，「也謝謝爆料者的熱心，畢竟每家都有自己該念的經」。至於被影射介入他婚姻長達兩年的台大研究生張小姐，他則說：「張小姐是我朋友啊！時常一起跑步騎車。」

Vivian的聲明如下：

首先

先感謝在這段不算短的時間裡

身邊瞭解狀況的家人朋友

一直給予我很多的關心和鼓勵

也支持著我做出的困難決定

所有的傷心難過因為有你們的愛

我才可以用平靜的心處理事情

我和劉至翰先生今天起正式分開

從此以後沒有婚姻關係

沒有誰對誰錯

是這近八年來互相已經無法再認同彼此的生活方式和相處狀況

感情上沒有共同的認知

造成了今天無法挽回的遺憾

各自有了新的人生想法

劉先生也已經有了更好的選擇

只能說在夫妻關係中

我們都沒有扮演好各自的角色

所以我們認真的面對現實

做了這個決定

或許有遺憾

或許有傷感

但是我希望帶著大家的祝福和愛

能夠活下去

這段時間謝謝大家

真的非常感激🙏

我也深深感謝劉至翰先生這些年對我們母女家人的付出與照顧

對女兒視如己出無私的愛

真的很謝謝🙇🏻‍♀🙇🏻‍♀

最後

感謝上天賜與這份得來不易的緣份，也祝福劉先生

願你幸福快樂🙏🙏🙏

Vivian❤

(中時 )