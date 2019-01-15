不健康牙齒有望修復再生 幹細胞技術9星期搞定

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很少人能牙齒完好無缺過一生，免不了要補牙，或經歷鑽、鑿、割開牙齦和癒合期的種種痛苦，許多科學家已經投入再生研究，新技術可望讓牙齒可以自行修復，甚至再生。

賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania ）教授Songtao Shi發表的一項人體臨床試驗指出，乳牙的幹細胞能讓受傷的牙齒再生。

Songtao Shi教授的研究團隊招募了40位門牙受損，但仍有乳牙的兒童，其中10位兒童作為對照組，接受傳統治療，另外30人則接受「乳牙牙髓幹細胞移植」，這些乳牙牙髓幹細胞是從30位兒童健康的乳牙中抽取出幹細胞後，經由實驗室培養至一定數量再重新植入受傷的牙齒中。

研究發現，那些被植入了牙髓幹細胞的牙齒，再生了牙髓的不同部份，包括產生象牙質、結締組織和血管。研究團隊，經歷5年觀察與2年病患訪視追蹤，發現接受乳牙牙髓幹細胞移植的兒童，牙齒及牙齦的狀況都更好。

（蛀牙與牙齒剖面示意圖，咖啡色部分為蛀牙。圖片來源：康健雜誌）

蛀牙可再生 就靠海綿球

英國倫敦國王學院（Kings College London）科學家曾發表一項研究，用膠原海綿球沾上藥物放入蛀牙洞，刺激牙髓幹細胞，進而分化產生生齒細胞，促使牙本質生長，重新長成好牙；而且綿球可自然分解，比現在普遍採用的固態填充物更好。

最有趣的是，該藥物Tideglusib原本是用來緩解多種神經性疾病如帕金森症、阿茲海默症的試驗用藥，沒想到竟在牙科領域有不同貢獻。

牙體表面損傷或細菌感染後，內部柔軟的牙髓會暴露出來。為了避免更嚴重的感染，牙齒會分泌一層薄薄的牙質，封住牙髓，但這種天然的再生機制還不足以有效地修復較大的空洞。

目前牙醫普遍使用人造黏合劑，例如含鈣、矽等礦物成分產品，來填補坑坑洞洞的爛牙，但這些成分會留在牙體裡且無法分解，易增加感染機會，也可能受侵蝕或剝落。參與研究的倫敦國王學院顱面發育與幹細胞生物學教授Paul Sharpe表示，補牙沒什麼不好，但若能自我修復會更好。

利用幹細胞技術 短短9週再生新牙

哥倫比亞大學（Columbia University）齒科學院教授Jeremy Mao的一項研究，則是能夠讓牙齒培養縮短到大約9週。關鍵就是讓幹細胞附著在塗有生長因子的3D支架，幫助幹細胞在活體上生長更順利，實現牙齒再生

植入患者口腔的3D支架是以天然材料製成的，將支架放置在失去牙齒的牙洞內後，支架和它周圍的牙洞組織會隨時間逐漸融合，侵入性更小，是目前傳統植牙手術無法比擬的。

隨著幹細胞研究與應用越來越多，牙齒再生不再那麼遙不可及，研究若能進行具規模的人體實驗，或許未來蛀牙不用再考慮補牙、植牙，新技術有機會使原牙再生，免去拔牙之苦，也省下後續做假牙的大筆費用。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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