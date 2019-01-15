巨型飛艇投入商業載客 力拚2020年首飛

2019年01月15日 22:40 中時電子報 江飛宇

兩年前，被稱為「世界上最大的飛行器」的Airlander10完成飛行測試，如今這架原型機打算退役，但是這不是研發失望，反而是研發者打算將它商用化，希望在2020年能夠售票商業飛行。

大眾機械(popular mechanics)報導，研發Airlander的混合動力飛行器公司(Hybrid Air Vehicles,HAV)在2016年完成Airlander 10，它是一架巨型飛艇，但是外型上與歷史上的飛艇在不同，因為以前的飛艇，都是一個橄欖狀的巨大氣囊，然而Airlander是將兩個氣囊合併而成，所以尺寸也更為巨大，被戲稱為「像一個巨大的天空屁股」，雖然外觀有趣，但載重能力很好，至少可以容納大約20名乘客。

在研發過程中，Airlander10遇到許多波折，它的六次測試飛行就失敗了， Airlander 10在降落時墜毀，所幸飛艇的氣體是不燃的氦氣，而且墜毀時浮力仍然很大，所以只是乘員吊艙有些壓壞。

經過兩年的測試後，HAV認為已經掌握了巨型飛艇的性能，所以原型機Airlander 10準備退役。據英國廣播公司的報導，HAV公司正在開始打造商業版

本的飛艇，而且Airlander 10已獲得英國民航局的許可，因此商用化不成問題。

HAV公司表示：「原型艇是提供生產標準所需的數據，我們非常滿意。因此，我們不會再次駕駛這艘意義重大的原型艇。」

該公司說，飛艇不需要跑道，燃料也用的很少，飛行過程無聲，而且滯空時間很長，因此仍然很有應用價值。

如果能夠按計劃進行，預計2020年中葉，就會有5艘巨大飛艇問世。

(中時電子報)