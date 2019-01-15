鄉民亂爆楠梓登革熱「學生逃難」最重恐吃50萬罰單

2019年01月15日 22:39 中時 柯宗緯

衛生局針對疑似個案住家、學校等活動地加強噴藥。（柯宗緯翻攝）

PTT鄉民今（15）日PO文指出，高市楠梓爆發登革熱疫情，更誇張形容「我以前的家教學生像逃難一樣回到家」。對此，高市衛生局深夜鄭重駁斥，PO文者已散播不實疫情，此舉涉嫌違法傳染病防治法及社維法，將移請警方查處，最高可罰50萬。

今日PTT「[爆卦]楠梓發現登革熱疫情」貼文指出，「我以前的家教學生今天像逃難一樣回到家，才知道北高雄（家樂福藍田店），他們實驗學校有一例登革熱陽性反應，於他們學校停課⋯⋯或住在附近的各位大大們，注意最近疫情可能會擴散⋯⋯一隻孑孓6000別跟自己錢錢過不去啊。」

針對該篇貼文，疾管處予以駁斥，貼文者散布不實疫情已涉嫌違反傳染病防治法第63條之規定，散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，最高可罰50萬元罰金；並可依社會秩序維護法散布謠言，足以影響公共之安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

高市疾管處長潘炤穎指出，今日接獲1起本土登革熱快篩陽性疑似個案，家住鼓山區龍水里、就讀楠梓某國中的少女，沒有典型登革熱症狀，未發燒，但9日起陸續頭痛、眼窩痛、下肢紅疹等症狀，今經疾管署檢驗為陰性，需待21日二次採檢才能釐清是否確診。

衛生局疫調，針對個案活動地以住家及學校，擴大採檢及疫調，截至目前擴採54位，初步疫調無疑似登革熱相關症狀。為遏止疫情擴散蔓延，防疫團隊已規畫疫情發生地周邊再次進行區塊式、地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。

衛生局說，截至今年為止，高市有兩例境外移入登革熱確診，尚無本土個案確診。去年本土有12例、44例為境外移入。根據氣象資料顯示，107年12月平均溫度為22.9度，為36年來最暖的冬天，呼籲民眾須落實環境自主及清除積水。

(中時 )