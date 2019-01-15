藍軍基市黨部主委黃希賢 宣布投入立委選舉

2019年01月15日 22:48 中時 張穎齊

震撼彈！國民黨基隆市黨部主委黃希賢今（15）日晚間鬆口，宣布投入黨內基隆市立委選舉，並表示，因為勸進聲浪很多，自己又是土生土長的基隆人，在這個階段，認為自己對國民黨是「責無旁貸」，所以決定爭取提名，投入黨內基市立委選舉。

基隆市立委選舉競爭者眾，國民黨有現任議員藍敏煌、呂美玲，及前議員韓良圻都表態參選，黃希賢與前移民署長謝立功也被傳出有意角逐；民進黨則由現任立委蔡適應拚連任，前議員游祥耀也傳出有意角逐。而黃希賢今日晚間10時接受記者電訪時也承認，宣布投入參選立委。

「責無旁貸！」黃希賢表示，自己是基隆人，又是海運界人士，在國民黨艱困的時期，接下主委一職，擔任了9個月又13天，隨後，國民黨歷經了市長、議長選舉，卻都還是很團結，他認為自己可以持續為黨向前，所以爭取提名。

面對黨內其他競爭者，黃希賢笑說，自己雖然是門外漢的「菜鳥主委」，但考量市黨部運作方面需要各項成本費用，而自己又是海運界人士，希望可以往立委選舉走，他也會希望其他前輩們多提供他意見，堅持黨必須團結。

今年54歲的黃希賢，是現任台北市船務代理商業同業公會理事長，父親曾擔任基隆客運與計程車司機，現已退休，從小家境不佳，他是家中長子，國三卻沒錢讀書，只能陪媽媽顧麵攤，並靠打零工過活，曾清寒到跑去廟裡吃免費齋飯。

黃希賢1988年退伍，就投入航運界，30歲出來開公司，在航運界待了30年，接下國民黨基市黨部主委後，將黨部許多開銷都一肩扛起，負擔黨工薪水，自掏腰包了數百萬元，在黨的艱難時刻接下重責，並努力促進團結，由於勸進者眾，經深思後決定參選立委。

(中時 )