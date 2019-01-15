管中閔義務律師：錯誤彈劾令人遺憾

2019年01月15日 22:56 中時 張孝義

針對監察院彈劾新任台大校長管中閔為雜誌寫稿一事，管中閔義務律師團晚間發出聲明，認為管與雜誌社沒有定期供稱的契約關係，稿費作為認定兼職之依據於法無據，同時，投稿屬言論自由，所以「彈管案，以法無依據之理由提出錯誤彈劾，令人遺憾。

管中閔義務律師團聲明如下：

一、管中閔校長先前在擔任政府公職（包括行政院政務委員、經濟建設委員會主委、國家發展委員會主委）以前，即曾應報刊雜誌之邀請，就國內外社會情勢之評論而投稿，於擔任政府公職後，仍繼續少部分投稿，但並非所投稿件均獲採用。更從未擔任或兼任報刊雜誌之任何職務，與報刊雜誌間亦無定期供稿之契約關係。

二、根據詮敘部75年9月5日(七五)臺詮華参字第46252號函：「依司法院大法官會議41年11月22日第11號解釋，公務員不得兼任新聞紙類及雜誌之編輯人、發行人、社長、經理、記者及其他職員。至於報社特邀專欄供稿，倘不涉職務上事務，尚無禁止之規定」。為專欄供稿，銓敘部早已表明為法所不禁，如今監察院以在專欄投稿取得稿費作為認定兼職之依據，顯然於法無據。

三、依據司法院32年4月28日院字第2508號函：「公務員在報紙雜誌投稿、或著作書籍出版，收受報酬或編輯研究學術之雜誌刊物，均非本條第1項所謂經營商業」。據此，於報刊雜誌投稿並非從事業務行為，屬於言論自由範圍，法律從未加以禁止。

四、實則，憲法第11條規定：「人民有言論、講學、著作及出版之自由」。發表著作或於報刊雜誌撰文投稿恰屬最典型核心之言論自由範疇，此憲法保障之言論自由不因著書論述或撰文投稿的次數、收受稿費與否或是否以其名義為之而異其保障。而依司法院大法官釋字第443號等解釋，「對人民之自由權利加以限制，必須符合憲法第23條所定必要之程度，並以法律定之或經立法機關明確授權由行政機關以命令訂定。」亦即，對人民憲法上權利之限制必須由立法機關以法律訂定，或經由法律授權由行政機關訂定之命令為之始可（此時依大法官釋字第443號解釋理由書尚須有具體明確的授權依據始可）。而我國公務員服務法第14條顯無禁止或限制公務員於報刊雜誌撰文投稿之言論自由，更沒有授權行政機關可以訂定限制撰文投稿的言論自由。

五、監察院王建煊前院長擔任公職長達數十年，著作等身，各報社論出自其手者不知凡幾，從未聞有何不妥。知識份子在報刋為文傳遞理念，分析社會局勢，此種文化性、知識性、學術性之活動應予禁止或應予鼓勵，相信社會自有公斷。

監察院對管中閔校長以法無依據之理由提出錯誤彈劾，令人遺憾。

(中時 )