檢察官說法》肉圓爸痛毆妻兒 家暴不只是別人的家務事！

2019年01月16日 00:03 中時電子報 張達智 /編輯 台灣司法人權進步協會、/編輯

肉圓哥家暴妻兒

毆打妻兒的男子鞠躬道歉。（中時資料照 黃世麒攝）

肉圓爸家暴妻兒，蔡英文不捨說話了…。

為了肉圓沒加辣，新北一名父親痛毆兒子、老婆。母子二人淒厲呼救影片曝光，引爆眾怒，甚至有民眾動用私刑，出手教訓該名男子。

台灣司法人權進步協會評析：

過去常說「清官難斷家務事」，然而近來家庭暴力事件頻傳，家庭暴力防治法經過歷次的修法，不僅放寬家庭暴力的定義，更擴大了保護對象，家庭暴力是一種侵害他人權益的行為，希望透過嚴密的法律規範，並且讓公權力介入，擔負以刑責，以嚇止此類案件的一再發生。

所謂家庭暴力，係指家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，舉凡傷害、恐嚇、妨害自由等任何刑事處罰行為外，精神凌虐、騷擾、跟蹤、強迫借貸、不當經濟控制等均屬之，保護對象除了夫妻、父母子女以及一定家屬或親屬之間外，即使非屬受暴者，目睹暴力意即看見或直接聽聞家庭暴力之兒少或家庭成員亦會加以保護。

當不幸遇到家庭暴力時，除報警處理外，另可撥打「113」保護專線求助或向直轄巿、縣巿政府家庭暴力及性侵害防治中心求助，並且可以透過警察機關、相關主管機關向法院聲請保護令，法院裁定核發保護令，會審酌案件情形命加害人禁止為一定事項或令其遵守一定之義務，例如禁止再為家庭暴力行為；禁止騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為；命遷出住居所；命遠離被害人一定之距離；參與加害人處遇計畫等。

當加害人違反法院保護令所命之內容時，則有違反保護令罪之刑事追訴處罰，並且當涉犯違反保護令或故意實施家庭暴力行為罪嫌重大而有反覆實施之虞時，亦列為羈押之法定原因，法官認為有羈押之必要時得予以羈押。另外，自105年2月4日起，遭受現有或曾有親密關係之未同居伴侶施以身體或精神上不法侵害之情事也納入保護範圍，亦即如果遇有社會新聞常報導的所謂「恐怖情人」，亦可以準用家庭暴力防治法關於保護令的規定，向法院聲請核發保護令。

在此，也希望大家不要再認為家庭暴力是別人的家務事，而不願意介入，其實，許多隱藏在社區的家暴案件非常需要民眾協助發掘，透過你我建立家暴意識，不再隱忍縱容，一起努力建構預防暴力網絡。（台灣司法人權進步協會關心您！！！）💕

（本文由協會常務理事橋頭地檢署主任檢察官徐弘儒提供）

(中時電子報)