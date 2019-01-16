惡搞看報紙才知道！他PO「馬英文駕到圖」笑翻網友

2019年01月16日 00:17 中時電子報 林郁庭

第一張惡搞圖顯示馬英九聽到蔡英文說「我是看報紙才知道」，就一臉莞爾地詢問蔡英文：「你是不是在抄襲我？」來針貶最近發生的口譯哥時事。（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

又PO出第二張惡搞圖，把蔡英文跟馬英九合體成的「馬英文」的模樣，並且吐槽寫說：「我早就懷疑他們兩個是同一個人了！」（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

「口譯哥」趙怡翔被外派至駐美代表處，因他的資歷與薪資等問題引爆外界議論，民進黨近日為了護航「口譯哥」就拖前總統馬英九下水，將兩人相比較；總統蔡英文與雜誌記者餐敘時，被問及相關問題時表示，「口譯哥」趙怡翔外派的事情是看報紙才知道。經典語句一出，粉絲專頁「老天鵝娛樂」惡搞了蔡英文，製作出2張梗圖，吐槽「我早就懷疑他們兩個是同一個人了！」

粉絲專頁「老天鵝娛樂」PO文表示，「回應口譯哥派駐美代表處，蔡英文說：我是看報紙才知道」這個新聞標題，似乎讓人感到很熟悉，「老天鵝娛樂」指出，過去也有一新聞標題是，「新北投支線要磁浮化 馬英九：昨日看報紙才知道」。

對此「老天鵝娛樂」評論道：「其實總統不知道好像也很合理，但是新聞說外交部長原本要讓口譯哥當駐美副代表，蔡英文不同意才讓他當組長」。卻在PO文中附上一張惡搞圖，圖中的馬英九聽到蔡英文說「我是看報紙才知道」，就一臉莞爾地詢問蔡英文：「你是不是在抄襲我？」接著下一秒兩人握手贊同彼此的模樣，讓許多網友看了笑翻。

「老天鵝娛樂」接著又PO出第二張惡搞圖，把蔡英文跟馬英九合體成的「馬英文」的模樣，並且吐槽寫說：「我早就懷疑他們兩個是同一個人了！一起統治台灣12年，背後的目的到底是什麼！」

2張惡搞圖一出，馬上讓許多網友看了笑翻，紛紛支援更多蔡英文跟馬英九合體的P圖，笑說「這年頭報紙還真好用」，並且吐槽惡搞圖：「馬英文駕到」、「馬英文？蔡英九？傻傻分不清楚」、「兩人『英英相惜』啊！」、「不要亂合體啦～請問一下新物種的戰鬥力是什麼？」、「可以把臉和頭髮對調一下嗎？」、「美青姐表示…」、「長得像、作風像，連得票數都一樣」。

(中時電子報)