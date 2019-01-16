愛買百元紅包抽Gogoro2周末滿2000享9折

2019年01月16日 00:25 中時 郭家崴

愛買百元紅包可抽市價7萬3800元的Ggoro2智慧雙輪。（愛買提供）

愛買HELLOKITTY喜年來小蛋捲禮盒，卡通授權禮盒量販獨家，原價350元、特價345元。（愛買提供）

愛買獨家HealthyPlus特級鹹蛋黃腰果350g，199元。（愛買提供）

愛買OKEGGS安心蛋禮盒24入裝，原價388元、特價318元。（愛買提供）

愛買喜迎春節，即日起至2月12日3萬件商品3.9折起，上周末2天和19、20日2天都針對HAPPYGO卡友推出全館單筆滿2000享9折優惠；2月12日前買100元紅包有機會抽市價7萬3800元的GOGORO2、再推全台獨家「持中信LINEPay卡」消費獨享LINEPoints2％，回饋翻倍；活動期間刷指定信用卡再加送100元現金券。

愛買公關經理王佳慧表示百元紅包或刮刮卡試手氣活動往往能帶動過年來客1至2成，這次再搭配全館滿額折／刷卡／LINEPoints回饋／商品品類折扣，預計過年檔期將灑出5000萬元現金回饋。

這次活動期間再加碼12類商品現折及送現金券活動，包括因應除舊布新「大家電滿3000現折300」、「家庭清潔掃除商品滿500送50」、「塑膠收納商品滿1500送150」。送禮大補貼包含「威士忌／白蘭地／酒禮盒滿2500送250」、「保健護理指定商品滿1688現折100」。連假過年必買「包裝米／食用油／泡麵／麵條／冬粉單筆滿688送70」、「行李箱滿1000送100」等。

今年年節禮盒超過500項，逾50項卡通授權禮盒最吸睛，本月上架至今帶動伴手禮業績增5倍；上千項年貨零嘴，有5成吹異國風，鹹酥雞、鹹蛋黃口味最夯。

此外再針對健康需求，搶量販獨家引進「OKEGGS安心蛋」禮盒，強調食用無添加飼料飼養、100％隔絕汙染源、日本高級洗選設備；與非籠飼養的「幸福牧場放山雞蛋禮盒」。以及推出強調100％天然果汁的「紐西蘭黃金奇異果果汁禮盒」、「紐西蘭100％有機富士山蘋果汁禮盒」、韓流禮盒葡萄果汁與水梨果汁。

(中時 )