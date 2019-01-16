Balmer結合百家直播主搶搭「韓流」推廣南台灣觀光

2019年01月16日 00:25 中時 柯宗緯

業者做公益捐出12萬給台南市府。（柯宗緯翻攝）

國內知名高檔腕錶品牌「Balmer」，近日舉辦時尚公益招待會。（柯宗緯翻攝）

直播平台也難擋韓流風潮！國內知名高檔腕錶品牌「Balmer」，近日舉辦時尚公益招待會，搭上最夯的網路直播拍賣，結合全台上百家知名直播平台，打出「貨賣的出去，人進的來，也要幫南台灣『做公益、發大財』」口號，同時段直播破萬人搶看，成功炒熱話題。

晟益鐘錶企業公司董事長王世昌表示，Balmer發跡於台南，致力打造台灣自有品牌腕錶，因高雄市長韓國瑜競選時推出的發大財口號，讓包括Balmer在內的不少企業感同身受，紛紛響應，為南台灣觀光盡一份心力。

王世昌說，活動負責人認為目前時下正夯的網路直播拍賣，很符合韓市長「貨賣的出去，人進的來」概念，於是決定號召全台上百個直播平台，由百名直播主同時開台，推銷台南花園夜市，高雄駁二、旗津，屏東霧台賞櫻、恆春老街等，最私密推薦的好吃好玩景點。

隨後也同步進行線上公益直播拍賣，拍賣的部分所得，Balmer將回饋社會公益與弱勢團體，希望達到拋磚引玉效果，最後捐出12萬給台南市府社會局。

王世昌認為，這段時間在韓市長帶動下，的確感受到南台灣人增加了，消費也漸漸升溫，但無論是做生意，做公益，還是拚觀光，企業界都必需主動出擊，才能達到最大效益，這回透過百名直播主同時宣傳，創造話題，線上線下一起拚觀光、拚經濟，也能捐出部份所得，寒冬送暖，為公益盡一份心力。

(中時 )