高雄英迪格酒店業績亮眼 2周年大方送萬元高級房

高雄英迪格歡慶2周年，祭出一系列優惠活動。（柯宗緯攝）

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高雄英迪格頂樓翻身為「復古夜市」。（柯宗緯翻攝）

高雄唯一一家國際級飯店—英迪格酒店歡慶2周年，業者祭出一系列超值住宿及餐券回饋消費者，2月底前打卡上傳IG，若獲分享至英迪格酒店品牌官方IG帳號，就能免費入住1晚破萬高級房。英迪格去年成績也開出紅盤，12月業績較前年同期增加200多萬營收，平均住房也達到85％，站上歷史新高。

英迪格指出，周年慶期間住宿優惠專案每房NT$3,200＋15％起；2019年2月底前，只要在酒店內任一景客房、或餐廳拍照打卡上傳Instagram並在照片上@hotelindigo或發文＃hotelindigo，若被分享至英迪格酒店品牌官方IG帳號，就能得到高雄中央公園英迪格酒店高級房免費住宿一晚(價值NT$13,800)。

餐飲部份也祭出多項專案活動，獨家推出新加坡特色年菜。除應景中式圍爐宴之外，西餐也不遑多讓，祭出精緻主餐及豐盛自助餐檯，最適合年輕朋友揪團同行。

近日全台首創高空夜市，PierNo.1把夜市搬到頂樓，穿著俗俗復古服飾或吹高角度瀏海入場消費，打卡上傳臉書或IG，即可免費獲得shot一杯。

另外，迎接即將到來的情人節，2月14日到2月17日期間精心規劃情人節住房行程，只要入住英迪格豪華房一晚，含2客早餐及2客情人節套餐，享用主廚現烤美國PRIME無骨牛小排或低溫爐烤美國PRIME菲⼒，再搭配上情人獨享的愛在旋轉前菜及甜點組合，精緻餐點放在浪漫摩天輪上，專人親送客房內品嚐。

(中時 )

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