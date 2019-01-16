超威！漢神兩館首創LINE購福袋大方送2台轎車

2019年01月16日 08:26 中時 柯宗緯

過年排福袋是不少民眾的年節樂趣，不過今年漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場全台首創與LINE酷券合作，將於2／5日大年初一分別推出「金豬鴻福好運袋」及「金好豬福氣袋」，免排隊、不限量販售，更大手筆送出2台逾65萬轎車。

今年漢神兩館福袋獨家與LINE酷券合作，讓更多非超集卡友也有試手氣的機會，而今年兩館的福氣袋都可提前預購，只要1／17(四)~2／4(一)至現場預購或是於LINE酷券平台購買且回兌，提早回兌就有機會獲得LINEFRIENDS限量商品、人氣展覽票券等超值贈品，超集卡友最高還可獲得7次抽獎機會，誠意十足。

福袋除在LINE平台販售外，漢神百貨為回饋超集卡卡友推出「金豬鴻福好運袋」，於1／25(五)~2／3(日)開放預購。另2／5(一)大年初一當天10：30開賣至12：00截止排隊，卡友只要持漢神超集卡過卡，再加現金500元，即可購買好運袋1份，每份好運袋中都有抽獎券1張及500元商品禮券1張。

漢神巨蛋今年推出「金好豬福氣袋」總獎項市價高達近百萬，除汽車外還有知名家電、名品包、手機、五星級住宿券、餐券等多樣大獎，超集卡友還可獨家購買300元福氣袋，每份福氣袋都含抽獎券1張及300元商品禮券，堪稱今年CP值最高的福氣袋。

(中時 )