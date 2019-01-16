別無分號　枋寮「六年五班」泡菜蓋飯超開胃

枋寮鄉「六年五班關東煮」自行研發的泡菜蓋飯堪稱人氣王。（謝佳潾攝）

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枋寮鄉「六年五班關東煮」老闆娘黃敏靜指出，泡菜蓋飯除酸辣口味贏得年輕人青睞外，客製化的配料以及平民價格更是令它大受歡迎。（謝佳潾攝）

距離枋寮火車站約100公尺的「六年五班關東煮」，在地飄香10年，先以關東煮起家，後來麵食、麵類應有盡有，當中自行研發的泡菜蓋飯堪稱人氣王，老闆娘黃敏靜指出，除酸辣口味贏得年輕人青睞外，客製化的配料以及平民價格更是令它大受歡迎。

黃敏靜說，泡菜蓋飯有別於一般的日式蓋飯，是由韓式拌飯發想而來，她想著枋寮一帶氣候炎熱，若餐點能具備開胃效果，銷量應該會不錯，因此在多方嘗試、參考在地人口味後，便推出枋寮在地獨一無二的泡菜蓋飯，且飯粒口感偏硬，與大家所知的蓋飯非常不一樣。

她說，泡菜蓋飯的配料是要肉或海鮮，都可由消費者自己決定，且不僅配料可以客製化，泡菜的酸辣程度也可以隨客喜歡料理，消費者就算想吃不辣的泡菜蓋飯也可以，讓消費者吃得開心、吃得特別最重要。

她說，泡菜蓋飯一推出後，深受年輕人喜愛，其實她研發出的口味很大眾化，只是剛好他們都喜歡酸酸辣辣的泡菜好下飯，且飯粒也不像日式蓋飯般太濕軟，是有嚼勁的口感，因此推出至今都是高居熱銷排行榜。

地點：屏東縣枋寮鄉中興路14號

營業時間：早上10：00至晚上8：00

店休時間：每周日公休

電話：0918332719／08-8782337

價格：泡菜蓋飯1碗60元

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