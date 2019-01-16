潮州警盤查毒品人口　意外協助「迷鹿」找到回家路

潮州鎮日前出現一隻迷途小鹿逛大街。(謝佳潾翻攝)

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潮州分局警員劉聰明、李欣姿日前原在街口盤查毒品人口，結果演變成一樁幫助迷途小鹿回家的美事，義警游和興與民眾也一同加入協助行列。（謝佳潾翻攝）
潮州分局警員劉聰明（右）、李欣姿（左）日前原在街口盤查毒品人口，結果演變成一樁幫助迷途小鹿回家的美事，曲折有趣的「查獲經過」，在地方掀起不少討論。（謝佳潾攝）

隨著社會氛圍的轉變，警察形象不再僅是衝鋒陷陣的悍將，為民服務的鐵漢柔情也令人印象深刻，而兩者並重更是令人佩服，潮州分局警員劉聰明、李欣姿日前原在街口盤查毒品人口，結果演變成一樁幫助迷途小鹿回家的美事，曲折有趣的「查獲經過」，在地方掀起不少討論。

潮州警分局指出，12日晚間8時許，劉、李2員正在執行巡邏勤務，2人巡到朝昇路時，發現1名女子坐在機車上滑手機、形跡可疑，上前盤查後發現李姓女子果真是毒品人口，但當下卻一直聽到她說「我在找鹿」，2員不疑有他，而在查無違禁品後便繼續到他處巡邏。

不久後，2員在三德路發現有群民眾「當街圍鹿」，當下才了解剛才女子的言下之意。他們見狀後立即上前協助，而路過民眾見有小鹿逛大街，有的停下觀看、有的從座車上拿出麻繩要幫忙，2員則隨後決定請求義警游和興協助，最後在警民與義警的合作下，順利送小鹿返家。

李女見到小鹿平安歸來，喜不勝收，她自嘲，第一次見到警方上門是開心的；她向警方表示，小鹿是向八大森林遊樂園所購買，平時很疼牠，牠不見時真的很著急，非常感謝警察幫她尋回。

警方表示，協尋本就是人民保母應盡的職責，但從沒想過會幫「迷鹿」回家，這次的經驗很特別，為不讓小鹿在掙扎時踢到人，只好拿繩索將牠的四肢綁起來，但過程中很擔心弄傷牠，幸好最後順利幫牠找到回家路。

(中時 )

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