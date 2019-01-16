達美全新改裝B777客機完整配備全系列座椅三月份登場

套房式「達美至臻商務艙」。圖：達美提供

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達美全新改裝B777客機完整配備全系列座椅三月份登場

配合客機改裝進程，達美航空即將為旅客獻上更豪華舒適及多樣化的飛行體驗。自2019年3月份起，達美航空特定越洋航線將提供3艙等--4款座椅可選擇：套房式「達美至臻商務

艙」、達美尊尚客艙、「達美優悅經濟艙」和經濟艙，不論是商務或休閒旅行，旅客在一趟旅程中可享有更多選擇，為自己安排客制化的飛行體驗。

達美航空於2018年開始進行B777機隊的內裝翻新工程，配置屢獲大獎的套房式「達美至臻商務艙」、全新的達美尊尚客艙以及達美國際線機隊中最寬闊的經濟艙座椅。所有改裝後的B777客機將在經濟艙內加入受歡迎的「達美優悅經濟艙」，預計於2019年完工。

自即日起旅客可開始預訂下列全新改裝的B777航班：

明尼阿波利斯(MSP)－東京羽田(HND)，2019年3月1日起

亞特蘭大(ATL)－東京成田(NRT)，2019年3月1日起

明尼阿波利斯(MSP)－法國巴黎(CDG)，2019年3月1日起

亞特蘭大(ATL)－法國巴黎(CDG)，2019年3月1日起

明尼阿波利斯(MSP)－韓國仁川(ICN)，2019年4月1日起

洛杉磯(LAX)－澳洲雪梨(SYD)，2019年4月5日起

全新改裝的B777客機除了提供艙等--4款座椅，還有更多值得期待的先進配備及優質服務，包括機艙內全光譜LED燈源系統提供情境照明、GogoKu技術所提供的網路服務、旅客可使用iMessage、FacebookMessenger及WhatsApp等應用程式免費傳送訊息，以及達美航空國際線航班中最寬闊的18.5吋經機艙座椅。

達美航空耗資數十億美元的機艙現代化投資還包括機上免費個人娛樂系統、升級經濟艙零食點心並提供氣泡酒水、幾乎所有的航班皆安裝Wi-Fi設備。「達美至臻商務艙」的升級項目包括LAX航班的名廚精選菜單、內含Kiehl’s產品的TUMI盥洗包、以及Alessi專為達美航空設計的精緻餐具，提升旅客整體用餐樂趣。

達美航空提供由東京成田／羽田及首爾仁川機場，每日直飛美國六個門戶機場（亞特蘭大、明尼阿波利斯、底特律、西雅圖、波特蘭和洛杉磯）以及夏威夷。

台灣出發的旅客可透過天合聯盟航空夥伴包含中華航空與大韓航空，前往東京及首爾，便利地銜接達美航班前往美加、中南美洲及加勒比海地區超過290個城市。欲了解更多達美航空資訊及服務詳情，歡迎上delta.com查詢或聯絡台灣總代理達運旅行社(02)7701-8989。

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