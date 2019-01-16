金門大膽島正式營運，開啟戰地觀光新紀元

2019年01月16日 02:50 工商 張佩芬

島上壯麗的榕樹。圖：張佩芬

向對岸心戰喊話的巨大文字牆面。圖：張佩芬

多數都有眺望廈門的好位置。圖：張佩芬

大膽島配合228連續假期，將於108年3月1日正式開放觀光，除大陸及港、澳人士不接受申請，其餘國人及外國籍人士皆可登島，因受原軍用碼頭條件限制，每日將採預約制登島，並以150人為上限。

為帶動烈嶼鄉觀光發展，開放後將以烈嶼鄉「九宮碼頭」為進出門戶，營造烈嶼大膽跳島旅遊路線，並規劃整體旅遊套票，內容包含往返交通船（單趟航程約為30分鐘）、島上採全程步行搭配電瓶車接駁參觀及隨團專業導覽解說（全程參觀時間不含航程約為4小時）、神泉茶坊餐點及保險等。

另為達使用者付費及永續經營之目標，縣府參考台灣多處離島船票及未來大膽島開放觀光營運相關成本等，在以行銷推廣為主，不以營利為目的原則下，訂定全票票價為新台幣1,500元，至於金門鄉親票價則優惠為750元。

另也計畫針對不同對象提供優惠票，例如敬老愛心孩童票、老兵票等，預計於108年2月12日開始受理登島申請作業，屆時將可透過臨櫃、傳真等方式進行申請（相關登島資訊、注意事項及登島申請，可撥打大膽島免付費服務專線0800-371518洽詢）。

金門自古為戰地前線，軍事氛圍重，近幾年來利用此優勢，大力建設軍事設施，創造特有軍事體驗，帶動觀光產業以及觀光旅遊人口大量成長，大膽島自從民國38年以來，一直由英勇的國軍長年駐守，也因為國軍們不畏艱難、同甘共苦的精神，保衛了台、澎、金、馬幾十年來的和平安定，而大膽島歷年來一直是國軍戰鬥精神的象徵，也一直被國人視為「神秘之島」，金門縣政府於107年7月開放大膽島觀光試營運成效良好，頗獲大眾好評，更有眾多遊客及旅遊業者，期待大膽島後續正式全面開放登島觀光。

縣府觀光處說明針對大膽島試營運期間遊客所提相關建議，已陸續調整及逐步改善完成，本次開放營運除調整登島人數上限及開放一般遊客登島申請之外，特別與全國唯一官窯-金門陶瓷廠合作，以島上神雞為發想推出神雞紀念酒，並將陸續推出新的大膽限定文創商品（存錢筒、帽子、神泉茶壺、杯盤組等），所有文創商品都將在大膽島正式營運後於島上遊客服務中心「獨家限定販售」。

另也預計購置接駁車輛、增設島主房並開放新整理完成的據點供登島遊客參觀，以更多元化的服務及行銷方式吸引遊客登島參觀。觀光處友善提醒因大膽島正式開放觀光適逢228連假，計畫於開放首日登島遊客應盡早規劃，並於108年2月12日至14日之間完成登島申請作業（登島前15天申請完成）。

(工商 )