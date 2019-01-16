北台濕涼16度！北北基宜大雨特報！明天玉山有望降初雪

2019年01月16日 04:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今早氣象局也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

【氣象】今晚起華南雲帶＋東北風 下雨溫降

外出帶把傘！今（16日）受東北季風與華南雲雨東移影響，水氣增加，今日各地都會出現降雨，今早氣象局也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。受下雨影響，今天偏濕涼，中部以北及低溫16度。另今天高屏空氣品質不佳，外出請注意。此外，據天氣風險公司也指出，明天玉山有機會降下初雪。

今、明兩天東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣北部及東北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。預估這波雨勢會持續到明天，才會稍微緩和。

氣溫方面，今天偏濕涼，中部以北及東北部的低溫為16～17度，而南部地區及花東低溫18度；白天北台灣高溫約17、18度、花東高溫約20～22度，中南部的高溫則約22～26度。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

另天氣風險公司也指出，明天玉山有機會降下初雪，然合歡山想看到雪，恐得碰運氣。

至於民眾關心的空氣品質，今日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時為「紅色警示」等級。

(中時電子報)