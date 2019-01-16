書店也有年貨市集！「懶人圍爐」美味慶豬年

2019年01月16日 06:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慶豬年吃美味年菜、開心圍爐！誠品生活「好年節」推出「免費年菜送到家」活動，邀請您2/1起到信義、敦南、松菸、站前及台中中友店參觀民國畫報復古風情過年展，留言即有機會抽中免費年菜送到家！不想下廚嗎？誠品生活準備了「懶人圍爐」提案，信義店1010湘推出開運年菜預購，集結老饕最愛經典湘菜料理，輕鬆搞定一桌好料。

誠品生活信義店｜1010湘｜功夫年菜預購｜經典開運。（誠品提供）

辦年貨也不必人擠人！1/16-1/31誠品生活南西舉辦「台式商行聯合展」，邀請來自鹿港玉珍齋家族的「什倆漉」、迪化街上海傳統糕點「合興壹玖肆柒」等聯合限時快閃，琳瑯滿目伴手禮從古早味糕點、年曆、春聯、年節禮盒一應俱全。

此外，1/25-1/27全台指定店別接力推出「72小時辦年貨」，消費滿額有回饋。松菸店和誠品R79的「復古風格市集」也值得一逛！即日起至2/28松菸店3樓「誠品商號」精選文房四寶及創意桌遊、1/24-2/17誠品R79打造「書街柑仔店」，以懷舊糖果櫃、刨冰機、復古童玩呈現古早味柑仔店，集合伴手禮、在地零嘴、親子桌遊等，有吃又有玩。

敦南店則首次於1樓大廳舉辦「飽市集」擺攤賣年貨，即日起至2/17憑敦南店B1美食街不限金額消費發票兩張，持發票至「飽市集」消費滿額有優惠。喜迎新春，1/28起於全台誠品書店不限金額消費，即贈「董陽孜揮毫‧己亥年福字貼」乙張，盼大家歡喜過好年。

(中時電子報)