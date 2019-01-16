書店也有年貨市集！「懶人圍爐」美味慶豬年

誠品信義店1.17-2.10於3樓Forum打造「大過豬年年貨市集」。（誠品提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

慶豬年吃美味年菜、開心圍爐！誠品生活「好年節」推出「免費年菜送到家」活動，邀請您2/1起到信義、敦南、松菸、站前及台中中友店參觀民國畫報復古風情過年展，留言即有機會抽中免費年菜送到家！不想下廚嗎？誠品生活準備了「懶人圍爐」提案，信義店1010湘推出開運年菜預購，集結老饕最愛經典湘菜料理，輕鬆搞定一桌好料。

誠品生活信義店｜1010湘｜功夫年菜預購｜經典開運。（誠品提供）

辦年貨也不必人擠人！1/16-1/31誠品生活南西舉辦「台式商行聯合展」，邀請來自鹿港玉珍齋家族的「什倆漉」、迪化街上海傳統糕點「合興壹玖肆柒」等聯合限時快閃，琳瑯滿目伴手禮從古早味糕點、年曆、春聯、年節禮盒一應俱全。

此外，1/25-1/27全台指定店別接力推出「72小時辦年貨」，消費滿額有回饋。松菸店和誠品R79的「復古風格市集」也值得一逛！即日起至2/28松菸店3樓「誠品商號」精選文房四寶及創意桌遊、1/24-2/17誠品R79打造「書街柑仔店」，以懷舊糖果櫃、刨冰機、復古童玩呈現古早味柑仔店，集合伴手禮、在地零嘴、親子桌遊等，有吃又有玩。

敦南店則首次於1樓大廳舉辦「飽市集」擺攤賣年貨，即日起至2/17憑敦南店B1美食街不限金額消費發票兩張，持發票至「飽市集」消費滿額有優惠。喜迎新春，1/28起於全台誠品書店不限金額消費，即贈「董陽孜揮毫‧己亥年福字貼」乙張，盼大家歡喜過好年。

(中時電子報)

誠品敦南店即日起至02.17首次於1樓大廳舉辦「飽市集」擺攤賣年貨。（誠品提供）

金門大膽島正式營運，開啟戰地觀… 點心花禮慶豬年！豔紅金黃花品東…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。