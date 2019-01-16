01／16三大報頭版要聞

2019年01月16日 07:13 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

交通部長林佳龍上任第二天就送出紅包！今年春節9天連假，國道凌晨0至5時全線暫停收費。林昨在臉書上指「收費不是國道最重要的目的」，接下來幾個連假都將以此原則推動，意即228、清明節、端午節、中秋節、國慶日等連假，國道夜間確定實施免收費，不會更改。

英國國會下議院15日（台北時間今天凌晨3點），針對首相梅伊政府與歐盟達成的脫歐協議進行決定性表決。梅伊在投票前夕持續向議員喊話「再好好看協議一眼」，為了國家挺下去!因為一旦遭否決恐導致硬脫歐、甚至國家分裂，但反對黨加上執政保守黨部分議員不買帳，協議極可能以「崩潰式」慘敗收場。英國《獨立報》直指，梅伊在這場「猶如諾曼地登陸的關鍵戰役中，鐵定面臨恥辱性挫敗。」英國勢必將陷入另一波動盪政局中。

民進黨在九合一大選慘敗，黨內逼宮聲浪不斷，對於是否爭取2020年連任，蔡英文總統日前與雜誌類媒體餐敘強調，她只有一個心願，就是把想做的事，在足夠的時間內把它做好。此話等於間接表明連任意願。

前立法院長王金平新書《橋─走近王金平》，今日正式出版，王金平明天將在高雄市舉辦「辭歲‧感恩」餐會，發表新書，並邀高雄市長韓國瑜等地方人士參與。對於何時宣布參選總統，王金平昨受訪時說，時機可能在元宵節前後，他並再度強調「因緣足的話，才能宣布時間」。

◎旺報

繼華為、中興通訊後，大陸最知名的手機短片應用軟體抖音也被美國盯上。美國智庫「彼得森國際經濟研究所」（ Peterson Institute for International Economics ）發布研究報告指出，抖音的APP不但收集用戶資料，且可能將資料傳回中國，將對西方國家帶來安全隱患。對此，大陸官媒《環球時報》反擊稱，這是西方國家透過輿論霸權對大陸企業圍剿及絞殺，以阻止中資企業在海外發展。

這兩年，以美國為首的西方國家對中資企業的圍剿及追殺屢見不鮮，且勢頭越來越烈。在中美貿易戰未停戰之前，華為及抖音的案例，不只宣告陸企在全球的處境將日趨嚴峻，也顯示西方國家對於「中國製造」的打壓及汙蔑正在不斷升級。

工研究追隨美國腳步，即日起該院禁用華為手機連內網。有分析指出，具半官方色彩的工研院此舉已代表台灣在美中貿易戰中「站隊」支持美方。業界擔憂，以工研院做為台灣科技研發領航部門來看，其動作具政策宣示意味，未來包括台積電、聯發科、鴻海集團等華為供應鏈恐將進一步受到衝擊。

近期美國打壓大陸科技崛起態勢明顯，除智庫批評大陸「抖音」蒐集情資，更以國安為由串聯各國禁用華為5G設備。台灣工研院宣布跟進，從15日起華為手機禁連內網。上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元15日說，這對兩岸科技交流、台商供應鏈應無衝擊，但對兩岸關係自然有影響，認為美對陸科技業打壓不會停止，短期或有負面因素，但長期是提升技術與競爭優勢機會，整體「短空長多」。

◎工商時報

產業創新條例預計今年底將落日，工業局長呂正華15日表示，經濟部預告最新修正草案，除4大租稅優惠全數展延10年至2029年外，研發抵減將加碼，提高至當年度支出金額20％、或3年15％，此外更新增5年的人才培訓支出抵減，採當年15％、或3年10％，而全部抵減項目合計不超過當年應納營利事業所稅額50％。

為應對經濟下滑壓力，過去一段時間以來中國人民銀行透過下調存準率及逆回購（附賣回）等操作，持續向市場溢注活水，市場近期更熱議或將降息。人行副行長朱鶴新15日對此表示，目前貨幣政策已逐漸在實體經濟中發揮作用，下一步貨幣政策的方向會做動態評估。言下透露仍有降息的可能性。

英國首相梅伊的脫歐協議將於台北時間周三凌晨3時在下議院進行關鍵表決，由於保守黨疑歐派及在野工黨的杯葛聲勢浩大，梅伊恐面臨潰敗，預料可能以上百票的差距遭到否決。果真如此，英國面臨B計畫、無協議脫歐、國會重新投票、梅伊辭職下台或被趕下台、提前大選、二次公投、撤銷脫歐等七種可能的混亂發展。

2019年開年，媒體與華爾街分析師看空聲浪高漲，中美貿易戰造成經濟衰退的統計數字陸續公布，令人驚恐，元月初在台北舉行的多場經濟論壇，演講者的標題充滿了「金融危機」、「經濟衰退」等驚悚的字眼，但是，金融市場的訊息卻與上述悲觀的觀察背道而馳，其一是人民幣匯率創下14年以來最大的單周升值幅度，其二是國際油價寫下9年來最長的連續漲升紀錄，再加上日圓匯率突然升值，顯示極端的悲觀氣氛正在扭轉，而美元匯率走軟，可能是2019年最值得密切觀察的重要指標。

(中時電子報)