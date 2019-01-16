韓市府暖回綠媒路不平假新聞 網友直呼：好感動！

2019年01月16日 07:42 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄道路重新鋪設後一景。(圖/取自 高雄市政府網站)

高雄市長韓國瑜去年八月視察道路淹水曾表示，上任要解決路面五千坑洞問題，本月8日晚間，副市長李四川昨親率工務團隊，視察苓雅區中正一路夜間道路刨鋪工程，有媒體報導，以韓國瑜上任後鋪路卻破功，但仔細看施工日期韓國瑜都還沒上任，但假新聞爭沒多久即自刪，而市府昨表示，研擬修法將新刨鋪路面禁挖提高至1年，讓市民回家路好過年，讓網友直呼，「好感動」。

某偏綠媒體昨(15日)報導，「高雄市副市長李四川，深夜巡視鋪路工程，韓國瑜選前重批高雄5000個坑洞，選後針對市區好幾條重要道路進行修補，有民眾發現，有道路剛剛鋪過柏油，卻很快出現坑洞」。這個地點就在知名景點西子灣附近，雙線道的馬路上好幾塊新柏油，「12月20日才鋪好，撐不到一個月」，就已經出現一塊成人手掌大小的凹缺。此新聞一出，讓網友質疑，該篇新聞是拿「明朝劍斬清朝官」。

李四川曾指出，高雄工程「發包施工廠商跟別縣市較不一樣」，通常營造廠跟瀝青供料廠都是不同廠商，只要瀝青出料不對，營造廠就要求必須重來，但高雄卻是營造廠和瀝青廠都是同一家，未來他會特別注意這一塊的工程品質。預計3月底前可完成85萬平方公尺道路改善。

高雄市府昨天也發新聞澄清，高雄市道路長度約12,814公里，總面積約8,887萬平方公尺，因為範圍寬廣幅員遼闊，因此道路維修必須每天不斷進行。報載知名景點西子灣附近雙線道的馬路上好幾塊新柏油撐不到1個月就已經出現凹缺乙事，工務局澄清表示該地點僅係養護單位為行車安全，臨時性填補路面坑洞，後續將會儘速辦理重新刨鋪。

工務局進一步表示，自韓市長上任後本府工務團隊全力進行路面改善，新刨鋪的道路已完成中正路（高速公路~澄清路）、榮總路（大中一路~榮佑路 )、仁雄路 (八德南路 ~仁孝路 )、文前路 (環湖路 ~八德南路 )、自由一路 (大順一路~同盟一路)、大中路(鼎金交流道~自由路，西向)及楠陽路（含楠陽陸橋）（加昌路~興西路）等路段，後續將再改善建軍路、東亞路、三國通道、加昌路及鳳山區自由路、青年路二段、大寮區新厝路等路段，預計3月底前可完成85萬平方公尺道路改善，讓市民於春節返鄉感受道路平順又暢通。

對於這次新刨鋪的路面特別加強各公共工程間，挖掘刨鋪協調整合及孔蓋下地，並針對民間建案的聯合挖掘案進行協調整合，經新刨鋪完成的路面在半年內禁止挖掘，公共工程新闢及拓寬道路更嚴格禁挖3年，並由路面施工廠商依合約規定保固2年，而工務局目前也在研議修改法令新刨鋪路面禁挖提高至1年，以確保高雄市路面品質。

工務局解釋，因為一般AC路面壽命約6-10年，因此在鋪設路面約5年以上後會開始龜裂，如讓原本輕微龜裂堪用道路路面，經過長時間淹水同時車輛輾壓，致雨水侵入路面基底層，則會使原本輕微龜裂路面產生破損，因此工務團隊會優先加舖AC填補坑洞，並視經費辦理重新刨鋪。

其他網友見新市府工務團隊用心著手市政，紛紛直呼「禁挖，好」、「韓說過最重的是驗收，李四川還每段鋪路工程都錄影，讚!」、「自由一路騎過去有夠平」、「有認真」、「要過一段時間才能知道成果，不過努力要給鼓勵啦」、「國道七號搞定比較重要」。

(中時電子報)