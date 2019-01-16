平鎮警春節工作 力求治安平穩

2019年01月16日 08:47 中時 呂筱蟬

為了整備即將到來的春節期間安全維護工作，桃園市平鎮警分局召開108年加強重要節日(春節期間)工作協調會，會中邀集平鎮區各機關學校、金融機構、超商、加油站及各級民意代表共同與會參加，期盼能透過此協調會讓政府部門與社區民眾緊密結合，架構安全家園，讓所有市民朋友都能過個安心平安的好年。

平鎮警分局長黃炳訓表示，今年特別以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為重點工作主軸，將動用現有警力，並統籌運用義警、義交、民防、婦女志工及守望相助隊等民間力量，攜手協力維護治安，以期提供民眾「平安、快樂」的生活環境。

而平鎮警分局將在春節假期期間，將全力動員所屬員警持續加強防制竊盜、檢肅黑道幫派、查緝非法槍彈、取締職業性賭場、強化金融機構安全、保護青少年防制毒品危害及積極查捕重要逃犯等刑事偵防工作。

另外，在春節假期重點期間將會加強重要道路的交通疏導與管制外，並提供公司行號、機關團體及社會大眾存、領現金免費護鈔及機動派出所等服務，民眾舉家外出旅遊或返鄉團圓時，如果有需要，出門前請別忘了通知派出所，加強周邊巡邏，維護家戶安全。

針對重點交通違規取締部分，也要請市民朋友參加尾牙餐敘及春酒聚會時，切記「喝酒不開車、開車莫喝酒」，避免因酒駕肇事而傷人害己；平鎮警分局期盼市民朋友能與警察一起互助合作，「警力有限、民力無窮」，人人發揮守望相助精神，注意周邊的不法與交通違規，隨時隨地撥打「110」多提供治安情報，協力營造最優質的春節活動空間。

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(中時 )