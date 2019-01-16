獨家》華麗的味蕾奇幻漂流 台北金普頓大安酒店TheTavernist餐廳一手報導

2019年01月16日 08:26 工商 姚舜

金普頓大安酒店〈TheTavernist〉主廚JamesSharman演繹的〈透抽-檸檬-紅酸模〉，呈盤手法立體繽紛、搶眼吸睛，且口感與味道皆誘人。（圖／姚舜）

〈黃花椰菜-綠莎莎醬-蓓夏美-起士〉是JamesSharman到聖母峰旅遊時得到創作靈感，以當地盛產的黃花椰菜結合松葉表現。（圖／姚舜）

〈黃花椰菜-綠莎莎醬-蓓夏美-起士〉的黃花椰菜以奶油半煎炸至上色，然後放置在墊著松葉的盤中，而帶有煙燻香與淡淡松葉香。（圖／姚舜）

享用〈黃花椰菜-綠莎莎醬-蓓夏美-起士〉時，可以採類以吃瑞士「起司芳登鍋」吃法，用黃花椰菜沾著奶油白醬與綠莎莎醬(SalsaVerde)入口。（圖／姚舜）

金普頓大安酒店〈TheTavernist〉主廚JamesSharman設計的隱藏版菜式，採用法菜中Rillattes（肉醬）作法烹料理，並用了白酒與蘋果醋提味。（圖／姚舜）

〈TheTavernist〉主廚JamesSharman作的肉醬，可以湯匙直接舀食，也可以搭配麵包享用，非常美味。（圖／姚舜）

〈石斑魚-南瓜-松子-鼠尾草-奶油〉是用挖空的南瓜為容器，盛裝用松子醬提味的台灣石斑魚。（圖／姚舜）

〈鯖魚-蒿筍-大麥-香菜〉是主廚利用在越南小漁船上發現的烹調方法，快速浸醋15分鐘，以去除腥味以及製造出近似熟食的口感，再大火炙燒台灣鯖魚表面成菜。（圖／姚舜）

〈豬五花-豬里肌-鳳梨-檸檬草〉的料理方式源於肯亞人以甘蔗做為燃料，煙燻食物的烹調方法。（圖／姚舜）

以甘蔗煙燻的〈豬五花-豬里肌-鳳梨-檸檬草〉，品嘗時可以搭配以兩種不同作法作出的鳳梨醬汁，風味獨特。（圖／姚舜）

〈春雞-稻草油-麵包白醬〉源於哥本哈根的老奶奶家常菜，春雞刷上以稻草浸漬的奶油，沾上百里香白醬提味。（圖／姚舜）

甜點〈阿拉斯加-紫芋-青提子-麵包-蛋白霜〉是主廚逛台北市寧夏夜市時，吃到芋泥球後啟發的創作靈感。(圖／姚舜）

來自英國的JamesSharman是世界神廚ReneRedzepi旗下最喜愛的大弟子之一，他被紐約時報譽為『真正定義摩登料理的主廚』。（圖／姚舜）

金普頓大安酒店〈TheTavernist〉餐廳的菜式由來自英國的JamesSharman（左）設計，並由駐店行政主廚ChrisBranscombe-Ling執行料理。（圖／姚舜）

金普頓大安酒店〈TheTavernist〉餐廳的廚藝團隊成員都已到位且在3月下旬飯店正式開幕前天天練習並培養默契。（圖／姚舜）

IHG洲際酒店集團旗下時尚精品酒店品牌「金普頓酒店」（KIMPTONHOTEL)正式揮軍亞洲，並以台北市為亞洲第一個據點。開在台北市忠孝Sogo對面仁愛路巷內的〈金普頓大安酒店〉（KIMPTONHOTELDA.AN)已確定於3月下旬正式開始營運，有129間客房與一摩登料理餐酒館〈TheTavernist〉的金普頓大安酒店，是2019年台北市內最新的「國際牌」飯店，也是台北東區第一家國際連鎖的時尚精品酒店品牌，所以酒店客房裝潢設計與餐飲內容都引來「飯店控」和食饕吃貨的高度關注。

雖然距酒店實際開業營運尚有2個月時間，但金普頓大安酒店的營運團隊成員皆已到位並積極展開教育訓練，記者更已採訪了〈TheTavernist〉餐廳廚藝總監詹姆士．夏曼（JamesSharman)，以及他與餐廳執行主廚克里斯．班斯康林（ChrisBranscombe-Ling)聯手率廚藝團隊演繹的摩登料理，成為全台第一個〈TheTavernist〉餐酒館的客人，以及第一個見證詹姆士．夏曼精湛廚藝的記者，並用口舌實際體驗了一趟「華麗的味覺奇幻漂流之旅」。

1981年第一家金普頓酒店及餐廳在在美國舊金山開幕，這是全世界最早採用「精品飯店」概念經營的酒店，更是美國西岸精品酒店先驅，它比1998年在美國紐約開幕的W飯店還要早了17年。而金普頓酒店品牌DNA強調：1.奢而不驕（Luxurywithouttheattitude)、2.設計為先（DesignLedership)、3.以人為本員工文化（Kimptonemployeeculture)，以及4.備受在地推崇的餐廳與酒吧（Restaurants＆Bararelocalfavorites)。

卓而不群、風格獨特的餐廳與酒吧，確實是Kimpton酒店「笑傲」市場同業的賣點與亮點，

金普頓總能找到頂尖廚師合作，使全世界金普頓酒店的餐廳都讓人感覺這是「獨立經營的風格廳」，而不是「旅館飯店開的餐廳」，進而讓金普頓酒店在高端酒店市場具有競爭力。

開在金普頓大安酒店12樓的〈TheTavernist〉就是一個「不像飯店餐廳的英式餐酒館」。這個餐酒館的靈魂人物就是廚藝總監詹姆士．夏曼（JamesSharman)。

來自英國的詹姆士．夏曼是世界神廚ReneRedzepi得意門生，曾在多家米其林星級餐廳工作歷練的他，除廚藝精湛並充滿創意與熱情。他曾以「OneStarHouseParty」為主題，在20個月內於20個國家成功開出20個快閃餐廳，每家快閃餐廳都在當地受到注目，此項創舉讓詹姆士．夏曼在國際餐飲業界視視為一顆躍升的新星。被紐約時報（TheNewYorkTimes）更曾盛讚詹姆士．夏曼為「最能定義摩登料理的主廚」。

時下30至40歲國際新銳廚師多具備相同特質：他們都具備烹調義法高檔料理的當代精緻廚藝技能，並非常積極且發掘在地食材，同時巧妙的將在地風味融入在他們演繹的菜餚中。而詹姆士．夏曼則較同儕多了一個特質，就是他喜歡旅行、流浪、探索，甚至冒險，加上他「愛現」、喜歡炫技，這樣的性格使他烹調演繹的菜餚，內蘊他遊歷五湖四海、勇闖大江南北的旅行記歷，透過一道道菜餚，食饕與吃貨與可與他進行一趟「華麗的環遊世界味覺旅行」。

我坐在〈TheTavernist〉餐酒館臨半開放式廚房的餐桌，詹姆士．夏曼總是非常精準地掌握料理與出菜時間，每道菜上桌時，他並會耐心地說明解釋這些菜餚的創作靈感、所用食材與烹飪廚藝技法。這一餐，在他的「導遊」下，我宛如去到了越南、聖母峰、高樂雪（鄰近聖母峰）、丹麥哥本哈根、阿拉斯加，甚至台南與台北寧夏夜市，藉由吃到嘴裡的菜餚凹與味道，重新認識世界。

這的確是一次獨特的美食採訪經驗，台北、甚至全台灣目前也還沒有一旅館飯店內，有一家像〈TheTavernist〉這樣的餐廳，我預期隨著金普頓大安酒店正式開業營運，〈TheTavernist〉也會成為追求潮食體驗的品味男女的「口舌朝聖」新據點。

(工商 )