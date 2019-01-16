影》台南疑虐死嬰小媽媽曝光！po文怒譙：浪費米

台南虐嬰小媽媽曾po文自嘲：能長大真的浪費米。(翻攝臉書)

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中時電子報
/綜合報導
台南1歲女嬰疑遭「不求人」毆打虐死

繼蘆洲肉圓爸之後，台南也驚傳家暴虐嬰案？台南市1歲半的李姓女童昨晚(15日)呼吸微弱，被送往醫院急救仍宣告不治，其未成年的17歲薛姓小媽媽涉嫌重大，薛女供稱因小孩打翻牛奶，就用「不求人」教訓女童，不慎將女童打死。薛女臉書遭到大批網友灌爆，怒譙狠心，而薛女去年11月也曾po出女兒照片，嗆女兒像大便，同時也嘲諷自己「妳能長大成人真的浪費米」

台南1歲女童疑遭虐死 生母等4人被依殺人罪嫌移送
肉圓爸後再傳家暴？台南1歲女嬰疑遭「不求人」毆打虐死

文章來源：17歲母疑虐死1歲女 百人怒圍警局打破車窗

薛女前年7月生下女兒，去年9月與孩子生父離婚，帶著女兒與堂姊、堂姊夫住在一起，薛女供稱，女兒昨晚不喝奶一直哭鬧，她憤而拿不求人教訓，她打的沒有很用力，沒想到失手打死小孩，薛女開計程車維生的李姓同居人也被警方列為嫌疑人。而女童生父趕到醫院，才發現女兒疑遭虐待致死。

薛女臉書有超過1700人關注，時常po出青春洋溢的照片抒發心情，她的臉書自介寫下「灑脫一個人生活」。去年11月薛女po出女兒照片，寫道「俗話說一樣米養百種人，妳能長大成人真的浪費米，難怪妳小孩會長得像大便」、「做人要良心放心頭，而良心是正常人才有，不會是給心腸壞垃圾人，非出張嘴道別人是非黑白」，似乎早對管教女兒感到疲乏。

網友灌爆薛女臉書痛批「虐童唯一死刑」、「會有報應」、「連自己女兒都殺，妳一定會下地獄的」、「妳知道祂多無助嗎？為什麼你會做出這種事」、「妳有給妳女兒長大的機會嗎？」、「太過分了妳，她才1歲救這樣虐待女童，妳真的人神共憤啊！」

(中時電子報)

台南虐嬰小媽媽曾po文自嘲：能長大真的浪費米。(翻攝臉書)
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