點心花禮慶豬年！豔紅金黃花品東方 錢幣求好運

2019年01月16日 08:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

迎豬年！吃甜甜求好運！應景鮮花也不可少！春節就要擺盆美麗的話會放在家中，才顯討喜迎春！國內花藝業者特別與中式養生點心「無二」推出兩款聯名精緻點心花禮，以豔紅金黃為花朵主色結合錢幣造型打造天元地方經典花禮，加上堅持天然頂級用料，保留完整食材真味的無二中式點心，打造獨一無二的年節贈禮首選。

中式養生點心「無二」。（CN Flower提供）

由花藝大師凌宗勇創立的CNFlower為迎豬年，今年也並推出多款水墨意象的新款盆花及精緻禮盒花將東方節慶經典美學發揮到極致，今年春節就從CNFlower西恩開始，將屬於東方的優雅帶回家中，迎接最完美的一年!

金賞年年小紅圓。（CN Flower提供）

東方節日最經典紅色圓禮盒加入創意金幣造型，艷紅花朵就如金銀財寶般耀眼，加上堅持天然頂級用料，保留完整食材真味，永保飲食初心感動的無二中式點心，今年過年，用創意美味爆發的點心花禮，迎接無比豐盛富貴的一年。

話說民眾買年節鮮花，也希望能保存久一點！專家建議，維持鮮花內的水每天要加7~8分滿，別讓花只剩一點點水；修剪長度時花莖要在水中剪除；水份只淹到花莖底部，每日更換新鮮的水！上述方法都能讓花開得更持久美麗，也祝福大家都有個快樂新年。

(中時電子報)