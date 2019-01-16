好可愛! 一家三口都是法鬥 三代玩起來一樣瘋

2019年01月16日 09:32 中時 周麗蘭

一次養三隻鬥牛犬，生活日常就是很熱鬧，除非抱著否則很難讓牠們靜止，左起廖恆賢抱著第二代Money、廖嬤抱著第三代妞妞、縣議員李明哲抱著第一代Fifi。（周麗蘭攝）

法國鬥犬長相無辜、個性溫馴，很多年輕女孩夢想養一隻，一個家庭若養一口氣養3隻法鬥豈不太幸福了？雲林縣二崙鄉民廖恆賢家裡養了3隻，更正確地說是一家三口，也是一家三代。

這張是7歲「阿嬤」Fifi（右）和不到1歲「孫女」妞妞（左）玩耍的畫面。（周麗蘭攝）

7年前台北一名住在公寓的飼主因受傷，無法再遛力氣頗大母法鬥「Fifi」，住雲林縣的廖恆賢得知此事專程上台北把她接到雲林二崙。

Fifi很適應鄉下生活，不久和虎尾一家餐廳的公法鬥有了愛情結晶，其中一隻兒子叫Money。Money一年前和鄰居的母法鬥也有了下一代，女兒叫妞妞。

第一代母「Fifi」，7歲大。（周麗蘭攝）

7歲大的第一代Fifi、約3、4歲大的第二代Money、不到1歲大的第三代妞妞，是阿嬤、兒子、孫女的組合，但牠們似乎不太清楚血緣關係，玩起來一樣瘋。

第二代公「Money」，約3、4歲大。（周麗蘭攝）

Fifi很有個性，也很愛吃醋，如果廖恆賢只單獨帶她出門，她會顯得既榮耀又快樂，Fifi有個怪僻是喜歡在洗澡完爬到奶奶（廖恆賢母親）的床上滾，沒洗澡絕不上床。

第二代的Money喜歡守主人腳下，是一家口地域的守護者；仍是幼犬的妞妞非常好吃、好玩，自己的小碗飯吃光就吃另兩隻大狗的，兩隻大狗都讓著她，吃她吃剩的，有時妞妞吃得太過分，爸爸「Money」也是會兇的。

第三代母「妞妞」，不到1歲。（周麗蘭攝）

有其狗必有其主，狗主廖恆賢很擅長打羽球，3隻法鬥的共通點是身形健美，肌肉線條明顯，每一隻都像模特兒。廖恆賢表示沒特別訓練，一天吃一頓飯，早上、下午都出門遛一遛20分。

一次養三代法國鬥犬的感覺如何？廖恆賢說，每天很熱鬧，很難使牠們停止玩耍，都一樣「番」！牠們愛玩的習性會感染，鄰居國三女孩養一隻像狼犬一樣的土狗，原本擔心四隻碰面會吵起來，沒想到變成好朋友，土狗還會不定時從家裡開溜跑來玩！

(中時 )