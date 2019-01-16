這設備僅6人使用！李明賢：柯Ｐ心裡不要只有2020

2019年01月16日 09:00 中時電子報 王子瑄

台北市30年以上老房占全市約6成，多數沒有無障礙設計，身障或行動不便長者難以上下樓，甚至出門掛號門診幾乎淪為「不可能的任務」。根據台北市府最新統計，台北社會局雖擁有20台爬梯機，平均每月服務不到12人次，甚至單月服務人次僅6人，遠低於民間業者的服務績效，台北市議員李明賢批評，市長柯文哲不能只光想著選總統，連最基本的老人照顧都做不好。

柯文哲於去年10月25日訪視中風坐輪椅，家住在二樓，有15年沒見過鄰居的阿正；阿正最大的心願就是，別人幫他推輪椅到里長家唱一首《愛拚才會贏》。柯文哲訪視後，感慨表示「才知道，阿正為什麼走不到醫院，他真的走不到」；然而，類似阿正的情況在台北市比比皆是，市政府到底又做了哪些？

根據台北市議員李明賢調閱社會局資料發現，社會局輔具中心雖然擁有20台爬梯機，107年僅服務143人次，其中還有4個月的服務人次是個位數，而北市約44萬長者、12萬名身障者，爬梯機幾乎淪為「看得到、用不到」的器材，也讓不少銀髮族抱怨連連。

相較之下，社會局資料也顯示，伊甸基金會雖僅有15台爬梯機，去年3到11月服務1901人次，平均每月服務人次211人次。

李明賢對此批評，民間業者服務績效是北市府社會局的17倍之多，代表北市府制度有嚴重疏漏，包括爬梯機申請資格限制多，包括評估當事人可否使用爬梯機、公寓樓梯環境是否合適等，但爬梯機轉換率太低，服務覆蓋率也不足，爬梯機幾乎淪為擺設。

此外，李明賢也說，北市與民間計程車業者合作，部分司機可擁有照服員資格，然而北市府宣導不足，也導致許多基層里長並不知道老人長照的服務項目，社會局當初也口頭答應要檢討，但從數據顯示，光是一項爬梯機服務人次個位數，代表柯文哲的老人政策仍是漏洞連連。

李明賢並呼籲，柯文哲不能只想著要選總統，對於如何落實長照服務，這是政府最基本的工作，要如何建立「一個可長可久的老人照護系統」不能只是口號，要求市府立即檢討改善相關制度，讓長者有一個健康快樂，長壽有自己尊嚴的生活。

(中時電子報)