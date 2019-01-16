水果應該飯前吃、飯後吃？專家：關鍵在這一點

2019年01月16日 08:57 中時電子報 莊楚雯

水果在飯前吃，還是飯後各有擁護者。FISAF聯盟認證專業基礎核心訓練師和體適能指導員Hero祖雄表示，飯前吃水果有助腸胃吸收維他命及養分，但血糖升高較快，容易囤積脂肪；正餐後吃水果，雖不太能增加飽足感，但能降低血糖升高的速度，但要注意想減肥的人，要避免飯前吃糖分高的水果。

早安健康報導，Hero祖雄指出，飯前單獨吃水果，更方便吸收以及維他命的攝取。壞處是血糖升高快，會讓血液變酸，使身體快速分泌胰島素，將糖分帶入細胞中利用，而過多的糖分會轉換成三酸甘油脂，形成脂肪囤積起來，容易胖。因此，選擇「低升醣指數」水果在飯前吃比較好。

飯後吃水果，會減少正餐的澱粉攝取？Hero祖雄表示，除了特殊水果榴槤、酪梨之外，水果水分多，很難增加飽足感，且大多是單糖類刺激胰島素分泌。所以，正餐應該多吃富含纖維質的優質澱粉，如：糙米、芋頭、番薯、南瓜等，消化時間長，提供能量的同時、維持血糖穩定。

Hero祖雄解釋，飯後吃水果不會在腸胃中滯留太久，「腸胃不是公車站，食物不會排隊，而是全部攪和分解成更小分子，由小腸把有營養價值的元素吸收利用，其餘沒用的物質再排除體外」。

最後Hero祖雄說道，水果不是絕對只能飯後吃，而是飯前吃要選擇「低升醣指數」的水果，才能在攝取維他命等營養時，降低血糖升高的健康風險。特別是減肥的人，更是要盡量避免飯前吃糖分高的水果。

(中時電子報)