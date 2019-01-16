東森房屋30週年 王應傑宣布海內外徵才3000人

2019年01月16日 09:10 中時 盧金足

前立法院長王金平稱讚東森房屋在全台仲介業名列前茅，新的一年發大財，新的氣勢看到未來希望。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（右二）出席東森房屋尾牙盛會，號召大家一起來拚經濟。（盧金足攝）

東森房屋15日在台中好運來洲際宴展中心盛大舉行「東森30擁抱幸福」全台TOP100仲介菁英表揚大會暨尾牙餐宴，席開超過百桌，齊聚超過千位仲介參與，東森房屋董事長王應傑邀請前立法院長王金平、台中市長盧秀燕等人出席東森房屋年度盛事，王應傑看好2019年房市持續回溫，宣布徵才目標3000人，期許房仲把握住回籠看屋的自住客與海外資金回流需求，預計海內外目標拓展60店。

邁向2019年，東森房屋也正式邁向30週年，經歷2014年房市反轉，2016年房市交易創24.5萬棟低點，但自此之後，近2年政府打房解禁、調降豪宅稅，自住剛性買盤紛紛回籠，2017年達26.6萬棟，去年房市交易更可望破28萬棟，已是連2年房市回溫，2018年建商信心也大增，開工量激升，房仲業更揚眉吐氣，營收持續創新高。

王應傑看好2019年房市持續回溫，尤其國際肥咖條款上路、台商回流潮，持續催生企業回台投資，有助住宅房市、土地、工業用地、廠商辦等需求大增，展望2019年，東森房屋今年主打落實履約保證制度，提供最專業、最安全的服務，強化區域聯賣制度。

針對今年2019年豬年房市，王應傑樂觀指出，九合一大選後，新上任執政者今年應有機會推出經濟、房市活水政策、稅制改革調降，或釋出建設利多救房市，對首購族、換屋族，2019年都將是購屋好時機，對於持有者，也是脫手變現的好機會。

房市連2年回溫，指標雙北市去年也年增1成，顯見交易量持續回穩，估計今年全台可望增溫1成以上，有機會突破全年交易30萬棟門檻。

王應傑表示，桃園人口連5年為六都淨遷入之首，看好近年機捷便利性、台商回流潮加持當地住宅、土地與工業用地等交易，台中、高雄選後變天，主攻經濟、觀光政策，加上科學園區、交通建設等議題，也可望帶動當地就業人潮、店面交易，皆是東森房屋積極拓點的都會。

此外，國際肥咖條款陸續上路，台灣雖預計實施CRS，2020年才會首度與簽有租稅協定的國家交換稅務資訊，給予台商緩衝空間，政府也推「歡迎台商回台投資行動方案」，今年除了土地、商辦、工業用地等交易熱絡，豪宅市場也會提升交易與流通性，撐起房市交易，但自住客下，一般住宅仍以中小坪數產品為銷售主流，價格仍是成交關鍵。

(中時 )