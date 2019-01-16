影》台南1歲女童疑遭虐死 生母等4人被依殺人罪嫌移送

2019年01月16日 09:03 中時電子報 張達智 、中國時報／ 曹婷婷 、中國時報／

李姓友人。（曹婷婷翻攝）

郭永益出面說明案情。（曹婷婷攝）

台南虐死童4人全移送

台南昨（15日）晚驚傳一名1歲多的女童疑遭虐死，女童昨晚因打破奶瓶被以「不求人」修理，呼吸微弱被母親及友人送醫，搶救後宣告不治，醫護人員發現女童四肢、肚子跟背部滿布瘀青、傷痕。女童17歲薛姓母親及28歲友人、26歲堂姐和堂姐夫4人偵訊坦承「偶爾有動手」，警方一早依殺人罪將4人移送。

台南市警五分局副分局長郭永益表示，女童生前屢因哭鬧被打，薛女等人供稱，15日凌晨4點女童因為打破奶瓶、化妝品，斷斷續續遭打2小時，昨晚送醫，到院前已無生命跡象，身上多處瘀傷、臉部、四肢有結痂傷口，懷疑是家暴案件，通報警方處理，全案才曝光。

未成年（90年次）的薛女與堂姐等人一起同住，李姓友人則是去年9月借住同一屋簷下，警方漏夜在其住處找到愛的小手、藤條、塑膠管等疑似施暴工具，

薛女偵訊坦承因女童吵鬧不喝奶打女童，但不知會那麼嚴重。李姓友人也曾動手管教女童，堂姐與堂姐夫也偶爾會打小孩，警方已報請檢察官指揮，今天上午相驗女童屍體，釐清死因。

虐童案消息深夜曝光後，許多網友及數十台車深夜聚集分局外揚言要討公道，也有人砸破李姓男子駕駛的計程車，之後在警方驅趕下散去。

(中時電子報)