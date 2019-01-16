NBA》考辛斯確定周六復出 勇士迎來最強五星戰線

勇士主帥科爾明確表示，考辛斯將在周六客場與快艇之戰復出，而且會先發上陣。(美聯社資料照)

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中時電子報

喜歡看勇士比賽的球迷有福了！根據美國媒體報導指出，勇士教頭科爾在受訪時明確表示，考辛斯將在周六上午11點30分客場打快艇的時候正式歸隊，而且復出首戰就是扛起先發中鋒的重任，也就是說季前備受期望的五星戰線將出現在球迷面前。

去年夏天考辛斯接受勇士的合約，當時外界一片譁然，認為當擁有杜蘭特、史提芬柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林等四大巨頭的勇士已二連霸，如今加上考辛斯，三連霸可說是穩操勝券，不少專家與球員都不滿表示聯盟乾脆直接把冠軍獎盃頒給勇士算了。

勇士在季初走得不是很順遂，杜蘭特與卓雷蒙格林起了口角，緊接著柯瑞和格林先後受傷，克雷湯普生狀況低迷，只靠杜蘭特撐場面。

幸好隨著柯瑞和格林傷癒復出，勇士在最近6場比賽拿下6勝，目前戰績29勝14敗，西區緊追在金塊之後，雙方只有半場勝差，兩隊將在今日交手，如果勇士能在客場獲勝，就能重新回到西區龍頭寶座。

其實考辛斯早已傷癒，上周還和全隊進行完整的五對五訓練，體能也有很大的提升，但球團認為考辛斯因為跟腱斷裂開刀休息了將近1年時間，因此不打算急著讓他復出。

科爾說，現階段就是幫助考辛斯融入球隊，雖然不會是一件輕鬆的事情，但我們仍會安排他先發上場，然後再以輪替與戰術等方式讓他重新找回比賽感覺。

(中時電子報)

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