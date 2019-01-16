中市視障者計程車乘券先發半年福利不變！ 明年起恢復一年

社會局視障者計程車乘券，先發半年福利不變；明年起恢復一次發放一年便利民眾需求！（陳世宗翻攝）

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台中市政府社會局推出「視覺障礙者搭乘計程車費用補助」，提供視障者每月面值1000元計程車乘車券，108年卻只發放半年乘，卻引發外界關心，怕福利生變。社會局表示，先採半年發放方式是前市府去年9月為因應敬老愛心卡刷卡實施所做的措施，下半年乘車券將於4月前發放，使用者權益不受影響。

社會局表示，「視覺障礙者搭乘計程車費用補助」自103年6月10日實施，提供視障朋友每月面值1000元計程車乘車券，這項福利實施累積至今，已有5萬3231人次受惠，社會局每年編列預算延續辦理這項政策；除以乘車券支付外，去年9月更提供敬老愛心卡刷卡方式支付，讓視障者可依自身需求選擇其中一個支付方式乘車。

過去乘車券均為一次發放一年份，但實施敬老愛心卡刷卡方式支付後，社會局考量使用者習慣及敬老愛心卡裝機率，也減少部分視障者轉用刷卡後還需重新繳回剩餘票券的情況；108年先發放半年份紙本乘車券，預計4月前發放下半年乘車券，並持續採行雙軌制，視障朋友可依實際需求擇一申請敬老愛心卡或視障者乘車券，不影響使用權益。

社會局強調，108年先採半年發放方式是前市府去年9月為因應敬老愛心卡刷卡實施所做的措施，市府將持續匯集各方意見，以便民角度，將政策調整到更好的方向，明年會恢復一次發放一年乘車券；為加強對台中視障者福利宣導，近期將邀請視覺障礙服務團體召開說明會，以更多元管道讓視障者了解自身權益。

(中時 )

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