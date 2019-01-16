味全龍有望在高雄復活？韓國瑜回應了！

高雄市長韓國瑜(左)、1999年9月1日中華職棒台北場：「味全龍」隊V.S.「三商虎」隊(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

消失多年的中職第五隊「味全龍」，近日傳出有望大復活，自從「義大犀牛」解散後，高雄市就沒有棒球隊，中職會長吳志揚向某周刊證實，頂新高層已接觸職棒聯盟表達加盟意願，但尚未正式提出申請。新任高雄市長韓國瑜就此事回應，「味全龍若能成為高雄市的在地主場球隊，他絕對歡迎，對高雄市發展運動休閒產業也有極大幫助，市府會盡一切力量協助」。

回顧味全龍事蹟，味全龍為「中華職棒創立時的元老四支球隊之一」，曾拿下中職元年(1990年)總冠軍，還有1997年、1998年、1999年總冠軍，更曾最後半局連趕七分，證明「球是圓的」和「得分總在兩人出局之後」的棒球諺語，在當年是一支球迷眾多、韌性強的球隊。

據《鏡周刊》報導，味全龍球迷以往是以台北為主，如果「台北大巨蛋」屆時能完工啟用，味全龍主場順勢選在台北，將是球迷的一大福音，尤其可重現當年台北市立棒球場拆除前經典的龍象大戰，對老球迷將有無比的號召力。

但某位參與味全龍重返中職的棒壇人士透露，不只頂新集團，行政院體發會副召集人余政憲在得知頂新有意籌組球團尋求復隊後，便一直希望味全龍隊能選擇落腳高雄，成為高雄在地的球隊，以彌補義大犀牛解散後，高雄沒有職棒隊伍的缺憾。據悉，在去年9月選舉時，高雄市政府體育處升格為運動發展局，當時競選高雄市長的陳其邁應邀出席時表示，希望爭取2年內職棒第5隊在高雄市成立。

(中時電子報)

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