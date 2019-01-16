貓熊「圓圓」吃竹葉卡「菜渣」！特製牙刷護理大白牙

2019年01月16日 09:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

牙齒卡到東西時不舒服，人類可利用牙線、牙刷來輔助清潔牙齒，那動物該如何處理呢？相較於家族另二位成員，大貓熊「圓圓」的口牙有先天性牙質較易磨損、牙齦狀況較差的情形，吃完竹葉後，會發生「菜渣」，因此保育員及醫療團隊特別關注她的牙齒及牙齦狀況，定期會為她進行口腔檢查、牙結石去除、及補牙等照護。

保育員及醫療團隊特別關注大貓熊「圓圓」的牙齒及牙齦狀況。（台北市立動物園提供）

2017年7月開始，「圓圓」因為牙周囊袋的問題，常發生竹葉卡在牙齦內並且導致發炎的情狀。透過醫療團隊的牙周外科治療，終於順利解決牙周囊袋的問題，牙齦不再發炎，但她齒縫之間還是容易卡進竹葉。保育員為了幫「圓圓」剔除卡在牙齒中間的竹葉，特別透過動物訓練的課程，逐漸脫敏，讓她可以接受保育員一天兩次利用「牙刷」或者是「牙間刷」來幫她刷牙。

保育員改造多組的牙刷及牙間刷，讓牙刷柄加長，除方便操作外，也更增添了安全性。（台北市立動物園提供）

「圓圓」2017年7月遇上了牙周囊袋的問題，吃完竹葉後，就會發生「菜渣」卡在牙齦裡的問題，保育員想要幫她清除卡在牙齦裡的食物，但醫療訓練上圓圓穩定度尚不足，雙方經常卡關，接著就發生牙齦發炎等問題，讓保育員非常擔心。

持續日常的口腔清潔、保健非常重要，因此保育員也特別設計了大貓熊刷牙的訓練計畫，讓「圓圓」可以配合張嘴。（台北市立動物園提供）

2017年7月開始，「圓圓」因為牙周囊袋的問題，常發生竹葉卡在牙齦內並且導致發炎的情狀。（台北市立動物園提供）

2018年9月，醫療團隊特別針對「圓圓」的牙周問題進行牙科手術處理。術後，如果持續吃竹葉和竹桿的話，不利於傷口的復原，也可能持續的卡進正在復原中的牙齦，因此保育員特別為「圓圓」準備了14天一團一團的「竹葉地瓜球」口糧，讓她可以在傷口復原前避開進食竹葉枝條，防止過度刺激，讓牙肉可以慢慢貼回牙齒表面，徹底復原。

完成牙科治療後，持續日常的口腔清潔、保健非常重要，因此保育員也特別設計了大貓熊刷牙的訓練計畫，讓「圓圓」習慣配合張嘴，讓保育員可以在他的口腔裡「洗刷刷」，保育員更自行改造多組的牙刷及牙間刷，例如把牙刷柄加長，除了方便操作外，也增添了跟「圓圓」互動時的安全性，「牙間刷」則可以保持牙齒和牙齒之間的清潔，透過每天定時的清潔，有助於避免這些竹葉、竹桿越卡越緊，甚至到無法清除的地步。

大家或許會好奇：大貓熊喜歡上刷牙課嗎？保育員表示，「圓圓」剛開始不太習慣牙刷的存在，會不自覺地用舌頭去頂，但現在訓練越發的成熟，看起來，他們都還蠻樂在刷牙的過程。上完刷牙課，他們可以得到小點心獎勵品喔！由於牙齒對吃東西及營養攝取真的很重要，請大小朋友一起注意保健、愛護自己的牙齒喔。

(中時電子報)