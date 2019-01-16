又是潘文忠！網：碰到管爺別再二度下台啊！

台大校長管中閔。(圖/本報系資料照)

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中時電子報

潘文忠一年前因「卡管案」請辭教育部長，近日蘇貞昌接替賴清德回鍋閣揆，重新找潘回鍋掌教育部，成中華民國史上第一且唯一的「回鍋教長」。回鍋院長與回鍋教長，成獨特奇景。剛上任的台大校長管中閔，一人搞掉三個教育部長，而潘文忠就是第一個，也讓網友直呼：「可憐的潘文忠！又碰到管爺！別再二度下台啊！」

管中閔任台大校長案沸沸揚揚，8日管總算在「驚滔駭浪」中就任。不料，風波延燒至今仍未平息，昨(15)監察院又出招，以他「擔任公職期間長期、固定寫稿領稿費，構成公務人員兼職」為由，7：4通過彈劾，本案將移送公務員懲戒委員會。

據《中央社》報導，公懲會若認定管中閔確有違法行為，依情節輕重分為9個層級懲處，其中最重為免去台大校長職務，接著是撤職、縮減退休(職)金、休職、降級、減俸、罰款、記過與申誡；管中閔若有違法行為，但無懲戒必要，則會判決不付懲戒。銓敘部官員補充說明，由於台大校長主管機關是教育部，若管中閔遭判決免職，屆時將由教育部撤除管中閔校長職務。

簡言之──「卡管案」最終又將回到教育部手中，也就是潘文忠又將對上管中閔！繞了一大圈，三個教育部長為管下台，如今潘文忠承「環保內閣」重新「回收再利用」，雖再次坐回教育部長寶座，卻又得面對管中閔了。

命運安排般的輪迴，讓網友不禁為潘文忠捏把冷汗，直呼：「可憐的潘文忠！又碰到管爺！別再二度下台啊！」並感嘆：「包正豪可能說對了，管爺是上天派來消滅民進黨的！」

(中時電子報)

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