韓國瑜力推愛情產業鏈 苦苓再提妙招！

2019年01月16日 09:58 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

打造「愛情產業鏈」為高雄市長韓國瑜在參選時的重要政見，韓在上任後便積極推動相關產業發展。對此，曾對於高雄發表許多意見的作家苦苓，稍早也針對愛情產業鏈提出妙招！

苦苓在臉書發文指出，中都濕地公園風景美麗，且有很多空地，是可發揮空間。他提及可以種滿桃花，現代人也說「桃花運」，是很好的愛情象徵，桃紅色的花朵盛開，也有喜慶感覺。另外也能種植百子蓮，就是俗稱的愛情花，淺藍色的花朵和滿樹桃花相映成趣，不僅情侶不會錯過，婚紗業者也必聞風而來。

此外，苦苓說花園內可陳列Q版情侶像，也可做名家情話的牌子，供相戀的情侶就地取材。此外，他說可以參考日本清水寺地主神社的「戀占石」，也就是兩顆石頭擺在相當距離，從這顆石頭蒙著眼睛、心中想著愛人，若能走到另一顆石頭，就表示姻緣可能成功。苦苓也表示，一定要有一棵大樹，供情侶們懸掛許願牌，旁邊可以有一些小店，販賣許願牌、情詩集、情話卡片甚至種種文創的愛情小物。

「最重要的是要蓋一座婚禮教堂」，苦苓說不必花大錢，只要蓋的小小的、容得下神壇就夠，來賓可以在戶外，牆面就用玻璃把公園的風景都收進來。他說高市府只要收小小的租金（清潔費），訂婚或結婚的形式過程，可請婚禮公司籌辦，也可以新人和朋友共同策劃，舉辦一個屬於年輕人的浪漫婚禮。苦苓說公園附近有婚宴餐廳，不遠處也有婚紗攝影，若真的一舉成名說不定還能變成婚宴一條街、婚紗一條街，帶動更多相關產業。

(中時電子報)