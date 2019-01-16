精銳灌溉許願樹 原鄉孩子「舞」力全開

2019年01月16日 10:13 中時 盧金足

精銳建設關懷偏鄉孩子，4年前展開「許願樹」計畫，請專業師資到山上開啟美學課程，發掘學童才藝，打開不同視野。（盧金足攝）

送愛到原鄉！精銳建設13年來持續關懷偏鄉孩子，除了供應營養早餐外，4年前展開「許願樹」計畫，專業師資響應到山上教授美學課程，還邀請極至體能舞蹈團加入「許願樹」團隊，為南投兩校量身打造「舞動原鄉」課程，啟發潛在肢體天賦，看到孩子以大自然為舞台，開心的在草地翻滾、舞動

，希望孩子也能翻轉未來，為偏鄉孩童做一些「比捐款更有意義」的事。

精銳建設品牌部協理許淑惠表示，「許願樹」美學啟蒙上山計畫，用心陪伴、關注美學課發展，在打開孩子視野、啟蒙天賦的過程中，發現南投縣地利、法治兩所小學，原民孩子潛在的肢體天賦，力邀「極至體能舞蹈團」加入到山上「許願樹」團隊，為南投兩校量身打造「

舞動原鄉」課程。

持續13年原鄉陪伴，從靜態美學到動態肢體教學，精銳「許願樹」漸漸茁壯，極至舞團曾獲台中文化局表演藝術金獎，由藝術總監石吉智帶領，與靜宜大學藝術中心主任彭宇薰、諮商心理師吳若慈、李澤藩美術館副館長蔡長盛與建築師曾智霖等人為上山授課師資群培訓，協同精銳建設、學校校長討論，為孩子規畫美學課程。

石吉智說，課程規畫以許願樹為核心，透過系統教學，引導孩子們安全、正確的認識自我、開展肢體；混齡教學方式，特別注重團體間協同統合的訓練，團隊合作創作演出布景與道具，讓孩子們體會身為團隊中的一份子，善盡責任，合作呈現最精彩的成果。

精銳建設表示，無論與美感教育團隊「沃沃美學」、還是美育發展專家「極至體能舞蹈團」合作，都是為蒐羅更好的資源、尋求適合的師資，現在加入舞蹈課程，為原鄉學童開啟更多的才藝。

(中時 )