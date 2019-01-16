NBA》專家：湖人想進季後賽得看詹姆斯狀況

專家認為湖人想要闖進季後賽關鍵點在於詹姆斯的身體狀況。(美聯社資料照)

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中時電子報

湖人本季在詹姆斯加盟後蛻變成為西區豪門，但湖人在詹姆斯因傷缺陣的期間卻陷入谷底，不少專家認為湖人可望順利闖進季後賽，但最大關鍵因素在於詹姆斯的身體狀況，一旦在出現問題就恐怕不妙了。

湖人本季在詹姆斯領軍下曾經衝上西區第四席位，差點就能超越衛冕軍勇士，但自從詹姆斯拉傷左側腹股溝之後，缺席的10場比賽中輸掉7場，目前戰績23勝21敗，已跌出西區前八，落後爵士半場勝差暫居第九。

專家阿諾維茲表示，儘管西區競爭非常激烈，但湖人已證明有角逐季後賽門票實力，預估西區季後賽門檻在46勝，也就是說湖人在接下來的38場例行賽必須贏得23勝，詹姆斯恐怕最多只能再休息5場比賽了。

專家赫林認為，湖人將在2月面臨嚴苛考驗，9場比賽有8場在客場，尤其是從2月1日到13日的客場6連戰更是魔鬼賽程，他們將碰到快艇、勇士、溜馬、塞爾提克、七六人和老鷹，除了老鷹外，其他5場都是硬戰，如果能扛住壓力，湖人就能奪下季後賽門票。

溫德霍斯特指出，湖人是一支有缺陷的球隊，但同樣是擁有不少天賦的球員，他們證實了有8連勝的實力，不過卻也會吞下5連敗，想要進季後賽，詹姆斯就必須辛苦些，他如果能快點復出，對湖人而言是利多消息。

(中時電子報)

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