坪林「櫻」姿初現！山櫻、八重櫻接力比美迎新春

坪林第一株櫻展現綻放姿態。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

山櫻、八重櫻、吉野櫻接力比美！落「櫻」繽紛添浪漫！春天的腳步逼近，新北市的櫻花也稍染枝頭，目前坪林區大林里已有第一株整株綻放的櫻花，領跑新北賞櫻季，率先為山頭增添春意，民眾可以透過臉書（facebook）「賞花快報」獲取即時賞櫻資訊，對賞花有興趣的朋友們可以按讚加入，一覽櫻花芳蹤！

坪林第一株櫻展現綻放姿態。（新北市景觀處提供）

新北市全區有15萬株櫻花，自1月中旬起由山櫻打頭陣，八重櫻、寒櫻與吉野櫻陸續綻放。位於坪林大林里的山櫻花，已連續多年都首批開花，具有指標性意義，目前全株已8成綻放，只要沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路往山頭眺望，很容易便可發現櫻花的美姿。

坪林第一株綻放櫻花吸引遊客拍照。（新北市景觀處提供）

新北市政府景觀處表示，因今年冬天氣候變化大，連帶影響櫻花的花況，冷氣團過後的暖陽可以促進櫻花開放，現在至石碇、坪林，已可看到飽滿的花苞，在蓄勢等待春暖時節陸續綻放。

坪林第一株櫻展現綻放姿態。（新北市景觀處提供）

目前預測1月底2月初可遇見桃紅色山櫻花滿開的景色，為春節平添喜氣，有興趣的民眾可以利用年節假期至新北市各賞櫻景點如石碇二格步道、烏來福山地區、土城太極嶺等地一遊。

石碇二格步道已有飽滿花苞與部分櫻花開放。（新北市景觀處提供）

除了1月底綻放的山櫻，接著有重瓣的「八重櫻」、粉嫩色的「昭和櫻」、「富士櫻」及「吉野櫻」在2月中至3月底接力妝點這座城市，花季期間於石碇、烏來、金山、三芝、土城及淡水區亦將陸續推出精采可期的賞櫻活動，歡迎大家一同參與。

(中時電子報)

櫻姿初綻吸引民眾拍照。（新北市景觀處提供）
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