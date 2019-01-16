北市建管處人員收業者洋酒 無對價關係不起訴

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台北市政府建管處趙姓工程員，遭檢舉在2015年間收受營造業者洋酒餽贈，不實核發使用執照，涉嫌貪汙。調查局2017年間曾搜索、約談趙男及業者鄭男等人，雖然趙、鄭2人對於收贈洋酒數量說法兜不攏，差了10瓶，但台北地檢署歷經1年偵辦，認為無法證明趙男收禮與其執行職務之間有對價期約關係，今早依罪嫌不足，將趙、鄭2人不起訴。

調查局接獲檢舉，指任職北市建管處負責施工完勘驗並核發使用執照的趙男，涉嫌收受多家營造公司餽贈、賄賂後，以假照片取代實地勘驗，或利用假資料，不實核發營造商位於北市多起建案的使用執照。

調查局台北市調查處2017年8月曾兵分10路搜索趙男及業者，並約談趙男8人，懷疑趙向多家業者收賄、收禮外，另接受廠商招待飲宴。

但台北地檢署偵辦年餘後，只發現鄭姓業者曾在2015年間過年贈送趙男威士忌洋酒，其中鄭男稱送12瓶酒給趙，但趙表示只收到2瓶，2人對於收贈洋酒的數量兜不攏。不過，鄭及趙2人均否認行賄、受賄，辯稱是年節送禮，趙還強調只是過年社交禮儀。

檢察官認為，鄭確實在2015年農曆年前送威士忌給趙男，但趙男發照卻是在收禮的半年後，難認兩者有對價期約關係，依罪嫌不足，將鄭、趙2人不起訴。

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(中時 )

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