史上最大挫敗！梅伊慘遭百餘同黨叛變

2019年01月16日 10:19 中時電子報 吳映璠

英國首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案15日以432反對票、202同意票慘遭英國國會否決，英媒紛紛以「歷史性挫敗」斗大標題報導，原因是這是英國近代史上政府提案以230票最大懸殊比例遭到否決；另外反對梅伊的同黨議員高達118人，這也是保守黨逾10年來經歷的最大叛變之一。

英國脫歐協議草案15日以432反對票、202同意票（也就是230票懸殊差距）慘遭國會否決，英媒報導，這是政府在英國近代史上最大慘敗。影片為脫歐協議表決結果出爐時的英國會畫面。

英國脫歐協議草案表決15日出爐，反對票達432票，贊成票202票，先前各界早已預測梅伊的脫歐協議不會過關，但可能輸約150票，沒想到最終以230票懸殊比例慘輸。

據英國衛報（The Guardian）報導，這是英國政府近代史上最大挫敗，上次政府提案慘遭大幅度否決要回溯到1924年，當時執政的工黨為少數政府，下議院席次不到200席，而當年工黨政府提案在國會遭遇三次重大挫敗，分別慘輸166、161、140票，不過這幾次敗仗都不及梅伊脫歐協議草案慘輸的程度。

不只政府慘輸，梅伊個人及所屬保守黨也遭逢16年來最大叛變。英國下議院保守黨席次共319席，英國廣播公司（BBC）原先預測，可能倒戈的同黨議員約100人，不過結果出爐，共118名同黨議員投反對票，支持的則有196人。保守黨議員近期最大一次叛變要回溯到2003年國會表決是否出兵伊拉克。

2年來的心血遭否決，梅伊欣然接受表決結果，她表示：「國會已經表達意見，而政府也會聆聽。」「很明顯國會不支持這個協議草案，不過今晚的投票結果也並未告訴我們國會支持什麼。」她同時也表示歡迎在野黨對政府提出不信任案投票。

(中時電子報)