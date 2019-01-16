單一自住房屋稅4年降兩次疑政策買票 柯P：別都扯到選舉

2019年01月16日 11:00 中時 張潼

北市府4年內兩度調降單一自住房屋稅，遭議員質疑是為2020總統大選預先政策買票。市長柯文哲今受訪表示，不要什麼都扯到選舉，房子是用來住不是用來炒，如果只有1棟且真的拿來住，稅率本來就應該要低；他也澄清，先前降低囤房稅，「是議會通過的，不是市政府主動提出」。

北市府2017年時針對單一且自住的房屋，將稅率從1.2％調降至1.0％，有媒體報導，明年還要再從現行1.0％調降至0.6％，預估2021年納稅時，會有超過20萬戶受惠，不過，此舉卻遭藍綠議員質疑，這是柯文哲為了2020大選政策買票。

柯文哲今說明，單一且自住的概念是這樣，如果你只有一棟房子，而且真的是拿來住的，稅率應該要降比較低，因為住的房子是生活必需品；但倒過來說，若有3、4棟，那情況就不一樣。他認為，房子是用來住的，不是拿來炒的，如果你用來住，稅率應該低，好幾棟則應該高。

媒體追問，那2017年時，又為什麼要降低囤房稅？柯文哲稱，囤房稅是議會通過的，不是市政府主動提出，那是被偷襲成功；他也說，財政局有在看，如果延長時間，對房屋出售有沒有影響，最近財政局會提出數字，這條會再來檢討。

柯文哲重申，這跟2020有什麼關係？什麼都要扯到選舉，房子是用來住不是用來炒，如果只有一棟，而且真的拿來住，應該稅率要低，否則應該要拉高。

(中時 )