影》不再忍！肉圓爸痛毆妻小 妻提離婚爭兒監護權

2019年01月16日 10:40 中時電子報 黃眉青 、中國時報 陳俊雄 、中國時報

新北市蘆洲林姓男子僅因肉圓沒加辣，就痛毆兒子，還對妻子鎖喉，更被爆出是家暴累犯，點燃全台怒火。受害婦人今天出面到新北地院訴請離婚，爭取兒子監護權。婦人委任的律師痛批，此案發生在12日，轄區派出所處理此事的態度消極，一直說程序未完成。律師轉述，林夫只在媒體前道歉，私下未向妻兒道歉。

這名遭到家暴婦人上午10時半左右在律師陪同下，前往新北地院遞狀訴請離婚，再至新北地檢署遞狀補充事證，隨後在委任律師陳振瑋陪同下，由律師發表聲明。

婦人在聲明中表示，當初將影片PO網，只是希望能獲得司法與公權力的重視，但她並不樂見私刑發生，事情發展至今讓她始料未及，畢竟身為母親，她不希望讓兒子覺得暴力能夠解決問題。

婦人談到家暴遭遇，不禁悲從中來流下眼淚。（陳俊雄攝）

婦人在律師陪同下出面說明。（陳俊雄攝）

婦人表示，訴諸網路的原意本只希望法治單位不要輕忽，從未想過將家中其他私事狀況公開，但如今各種謠言逐漸造成二度傷害，才決定出面做一次性地說明。

婦人指出，原本結婚時夫妻都有工作和收入，但她婚後2年罹甲狀腺癌，手術、治療後接受家人的建議辭職回家，全心在家相夫教子。

她表示，先生每次施暴後就會有一段時間對孩子很好，平時對家人也很溫柔，讓她們覺得還有希望，狠不下心撕裂孩子與先生的情感，也希望維持一個完整的家庭，並多次和先生溝通做心理諮詢及治療，但終因先生不同意而未就醫，「這是我犯的第一個錯，未能及時狠下心來結束它，抱持了錯誤的期待。」

婦人指出，2017年10月的鐵棍棒打兒子後，先生有半年的時間都未再施暴，她覺得一切都有了好轉，但最終的結果還是讓她傷心。

婦人表示，這12年來她犯了很多錯，錯在識人未清，錯在未能一開始就狠下心，錯在一時的信任，錯在還想再賭一次所謂完整的家庭。但如今她醒了，不想再賭，只希望帶著兒子在安全的環境中成長。

婦人在受訪時含淚表示，希望藉著事件，可以讓司法可以正視這樣的狀況，可以讓所有遇到這樣遭遇的人，也可以面對司法勇敢站出來。為了我的孩子、為了未來，可以走出自己的生活。

(中時電子報)