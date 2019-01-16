彰化版管案有解！教育部函示公務人員人事凍結不包括這些人

2019年01月16日 11:26 中時 吳敏菁

彰化縣政府12月4日公告校長遴選1月10日被宣布取消，引起軒然大波，彰化縣政府16日正式收到教育部公文，指出公務人員任用法第26條之1，也就是「人事凍結」不包括國民中小學校長，教育處長陳逸玲表示，將依法行政，尊重教育部的解釋，儘速召開校長遴選委員會，研商後續適法性處置，結果將再行公布。

彰化縣國中小校長遴選委員會副召集人陳逸玲處長表示，教育處對於國中小校長遴選依法行政，並無政治力介入，彰化縣國中小校長遴選委員會在去年新任縣長當選後

，召開遴選會議，完成17所國中小校長遴選，因時值新舊縣長交接，以致輿論反映是否比照公務人員適用「人事凍結」。

陳逸玲指出，教育處於去年12月12日請求教育部釋疑，未獲明確答復，1月10日召開校長遴選委員會，委員提出輿論反映對教育部2007年函釋「人事凍結」的國中小校長是否適用的疑慮，不得已作出校長留任到7月再進行遴選的決議，並俟教育部回文再依法辦理。

彰化縣國中小校長遴選委員會副召集人陳逸玲進一步指出，縣府團隊另有未依現行校長遴選辦法規定，提前在11月辦理遴選作業之瑕疵，為使未來校長任命更具有合法性與正當性，遴選委員會在徵詢各界意見後，決議參照多數縣市作法，將校長遴選作業由每年2次，改為每年7月舉行；唯有杜絕政治干預校園之疑慮，才能選出最適任的校長人選。

去年公布第一階段遴選結果到底算不算數？結果怎麼如何？縣府下午會召開會議公布結果。

(中時 )